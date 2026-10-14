馬斯克挺共和黨 捐款攀高

馬斯克去年才說要減少政治支出，如今捐款卻再創高。最新統計顯示，馬斯克目前已在2026年期中選舉投入約3.66億美元，其中7月以來就達2.76億美元，他可能成為今年選戰中最大的單一政治捐助者，試圖協助共和黨維持國會控制權。

馬斯克在上一個選舉周期、也就是2024年總統大選的政治支出約為2.9億美元，目前顯然已超過當時的總額。不過，報導也指出，在馬斯克出手之際，民主黨奪回眾院和參院的勝算也已提高。

今年最大一筆支出1.58億美元，捐給支持共和黨參議員候選人的超級政治行動委員會「參議院領袖基金」（Senate Leadership Fund），為美國史上已知最大個人政治捐款之一。

他還向自己創辦的America PAC捐款逾7,600萬美元，協助競爭激烈的參眾議院選區動員催票；另捐2,000萬美元給支持眾院共和黨人的Congressional Leadership Fund。

同時也向支持德州總檢察長派克斯頓（Ken Paxton）競選聯邦參議員的Lone Star Liberty PAC捐出1,000萬美元。截至12日，派克斯頓在FiftyPlusOne民調平均值中，落後民主黨籍對手。

馬斯克在德州的事業版圖近年迅速擴大，特斯拉、X和The Boring Company總部均設於該州，SpaceX也在當地擴展製造和發射業務。