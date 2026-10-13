快訊

蘋果推「9大智慧家庭配件」！iPhone靠過去秒開門 智慧門鎖、攝影機來了

蘋果智慧家庭中樞HomeView真的來了！3新品開賣時間、定價、功能一次看

昔最強童星小彬彬曝「這部位壞死」 嘆近況：無法久站難接戲

聽新聞
0:00 / 0:00

川普把AI改名「超級智慧」 辛頓：證明他對AI幾乎一無所知

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
有「AI教父」之稱的辛頓（見圖）批評美國總統川普對AI「幾乎一無所知」，也不認同讓科技業者自行監管。路透
有「AI教父」之稱的辛頓（見圖）批評美國總統川普對AI「幾乎一無所知」，也不認同讓科技業者自行監管。路透

有「AI教父」之稱的電腦科學家辛頓（Geoffrey Hinton）再度警告，人工智慧（AI）可能對人類構成生存威脅，並批評美國總統川普對AI「幾乎一無所知」，也不認同讓科技業者自行監管。

辛頓的研究奠定現代AI基礎，但近年成為AI風險最積極的示警者之一。他曾估計，未來數十年AI導致人類滅絕的機率約為10%至20%。對此，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前反駁，認為這個說法缺乏科學或研究依據。

辛頓回應，他並非預測AI一定會造成災難，而是要表達風險相當高；若有人告知搭乘某輛巴士有10%的機率會發生事故，多數人不會上車。

他說，AI最特殊之處在於，一旦失控並接管局勢，人類沒有重新來過的機會。近來AI代理程式突破開發者限制等事件，也讓他認為，過去被視為科幻情節的情況已陸續出現，不能因為無法準確預測未來，就對風險掉以輕心。

談及政治與科技業，辛頓批評部分矽谷富豪的政治觀點，並直指川普是「腐敗、年邁的重大罪犯」。川普主張AI不需要政府防護措施，應由業者自行監管，近來甚至要求將AI改名為超級智慧（Super Intelligence），不然「就是敵人」。

辛頓表示，「超級智慧」這個技術用語已有至少20年歷史，意指在各方面都超越人類整體智慧，川普的用法只是證明了他對AI「幾乎一無所知」。

對於企業自行監管，辛頓則以石油、石棉與菸草業為例質疑，若讓菸商自行設計警語，顯然不足以保障公眾利益。

辛頓把AI崛起比作哥白尼與達爾文帶來的思想革命：人類先後被迫接受自己不是宇宙中心，也不是與其他生物截然不同；如今，人類還必須面對自己「並非唯一智慧存在」的可能性。他說，人類正在創造「異種生命」，而要適應這項現實，可能只剩幾年時間。

至於如何降低AI失控的風險，辛頓認為，不只是讓AI變得更聰明，也不能單是壓抑模型的不良傾向，關鍵在於設法培養真正良善的AI。他主張，各國分享開發成果只有好處，因為「沒有任何國家希望AI在別處失控」。

川普 黃仁勳 NVIDIA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普一聲令下 矽谷大咖紛紛配合對AI改名的要求…太平洋恐在劫難逃

諾貝爾獎得主等專家籲採取行動 防失控AI威脅基礎設施

微軟總裁批AI監管不如牛奶、洗衣機 看好這國扮領導角色

AI助理進校園 學者憂學生腦力外包

相關新聞

財源從哪來？涉嫌跟監賴總統長子 共諜張婉瑩擁7豪宅、身家逾3.5億元

涉嫌替中國從事間諜活動並已遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕的加州房地產經紀人張婉瑩，名下有七處房產、總價值約1,100萬美元（約新台幣3.5億元），引發外界關注其龐大財富及奢華生活的來源。

川普把AI改名「超級智慧」 辛頓：證明他對AI幾乎一無所知

有「AI教父」之稱的電腦科學家辛頓（Geoffrey Hinton）再度警告，人工智慧（AI）可能對人類構成生存威脅，並批評美國總統川普對AI「幾乎一無所知」，也不認同讓科技業者自行監管。

川普拿納稅人的錢做政治宣傳 聯邦法官命令廣告下架

政府監督團體「共同目標」(Common Cause)等團體針對納稅人稅金出資的川普宣傳廣告有違法嫌疑提告，指控觸犯公共資金不得用做政治宣傳的法律規定。紐約聯邦區域法院法官珍妮佛‧羅瓊(Jennifer Rochon)11日晚間發布暫時禁制令，命令川普政府將宣傳川普總統的廣告下架。

馬斯克3個月砸2.7億元幫共和黨助選 成今年期中選舉最大方金主

紐約時報12日報導，從今年7月初以來，身為世界首富的科技富豪馬斯克(Elon Musk)在今年期中選舉裡已投入2億7600萬元幫忙共和黨助選，目標是建立龐大的催票運作系統，協助共和黨守住國會參議院席次。馬斯克成為今年期中選舉出手金額最高的金主。

期中選舉／兩黨撤競選廣告露端倪 民主黨可能拿下北卡

民主黨人近20年來從未在北卡州贏得聯邦參議員，然而該黨在今年的期中選舉選情勢頭強勁，被看好的民主黨籍兩屆州長庫伯(Roy Cooper)對決前共和黨全國委員會主席瓦利(Michael Whatley) ，以取代退休的共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)。

俄州目前提前投票人數僅上屆11% 民主黨贏面大

俄亥俄州提前投票的頭幾天，民主黨選民的投票熱情明顯高於共和黨，這讓該州成為決定參院控制權的關鍵州。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。