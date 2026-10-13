美左派議員住家遭搜疑涉移民詐欺 川普造勢加碼攻擊

美國聯邦探員今天凌晨搜索民主黨籍聯邦眾議員歐瑪在華府的住家。知情人士透露，這項持續中的調查疑與移民詐欺有關，部分調查聚焦於歐瑪童年時由已故父親填寫的移民文件。

綜合路透社與法新社報導，現年44歲的歐瑪（Ilhan Omar）出生於索馬利亞，幼年時移民美國，2000年取得美國公民身分，2018年首度當選聯邦眾議員。她所代表的明尼蘇達州選區涵蓋明尼阿波利斯（Minneapolis），當地有美國規模最大的索馬利亞裔社群之一。

她是民主黨進步派團體「四人幫」（The Squad）成員之一，長期批評川普政府的強硬移民政策。歐瑪在住家遭搜索後指控，政府在11月3日期中選舉前針對政治對手採取行動；川普則在造勢場合及白宮受訪時多次抨擊她。

川普今天在俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）造勢時，批評歐瑪來自「地表上最糟糕的國家之一」，並說：「索馬利亞，看看他們搞成什麼樣子。」現場群眾隨即高喊「驅逐、驅逐」。

川普接著呼籲支持者在期中選舉投票支持共和黨，以免俄亥俄州像明尼蘇達州一樣遭到「掠奪、蹂躪與毀滅」。

川普稍後在白宮接受媒體詢問時，再度抨擊歐瑪，稱自己一直認為她「非常不誠實」，並說她「是個很糟糕的人，只會抱怨」，還形容索馬利亞是「根本不算一個國家的地方」。川普並表示，當局正「非常仔細」地調查歐瑪。

美國再3個多星期即將舉行期中選舉，歐瑪將尋求連任。她所代表的選區是民主黨鐵票倉，2024年她以50個百分點的差距勝選。期中選舉將決定國會兩院的多數黨，共和黨正力圖維持國會主導權。

美國司法部政策禁止聯邦檢察官與執法人員為影響選舉結果，或使特定候選人、政黨受益而安排執法行動；司法部過去也通常避免在選前約60天內，對政治候選人採取可能曝光的調查行動。

目前當局尚未宣布因這次搜索而起訴歐瑪。