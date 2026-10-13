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美國喬治亞州六旗雲霄飛車意外 釀1死數人受傷

中央社／ 亞特蘭大12日綜合外電報導
喬治亞州六旗（Six Flags）主題樂園發生雲霄飛車意外。 美聯社
喬治亞州六旗（Six Flags）主題樂園發生雲霄飛車意外。 美聯社

美國警方表示，喬治亞州六旗（Six Flags）主題樂園今天下午發生雲霄飛車意外，造成1人喪生，另有數人受傷。

這起事故發生在亞特蘭大西北方約24公里處的喬治亞六旗樂園（Six Flags Over Georgia）。柯布郡警察局（Cobb County Police Department）表示，官方尚未證實死者死因與其他人受傷的原因，偵查人員將調查具體事發經過。

六旗發言人表示，園方與地方當局第一時間就展開應對，並正全面配合警方調查。發言人說：「我們對今天園區發生的遊客意外深感悲痛。」

美聯社報導，當局與六旗並未透露出事雲霄飛車的設施名稱。然而，地方電視台播出的畫面顯示，遊客當時正從「歌利亞」（Goliath）雲霄飛車疏散撤離。

根據園區網站介紹，這座雲霄飛車於2006年啟用，時速高達約113公里，高度達61公尺。在約3分半鐘的運行過程中，遊客將「穿梭於急轉彎之間，並衝上高聳陡坡」。

杜安律師事務所（Doan Law Firm）表示，這起死亡事故將是喬治亞六旗樂園至少第7起死亡事件。2006年就曾有一名男子搭乘「歌利亞」雲霄飛車時疑似心臟病發身亡。

上個月，位於南加州（Southern California）的六旗魔術山樂園（Six Flags Magic Mountain）才剛宣布將除役著名的X2雲霄飛車，原因是有多起訴訟指控這項遊樂設施導致嚴重大腦損傷。

一名22歲男子於2022年搭乘這座雲霄飛車後身亡，六旗最近與男子的家屬就過失致死訴訟達成和解，上週又有另外3起指控造成創傷性腦損傷的訴訟提出。

去年，佛羅里達州環球史詩宇宙（Universal EpicUniverse）主題樂園也有一名32歲男子在搭乘高速雲霄飛車後喪命。他死於鈍挫傷，死因被判定為意外。

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