美擬直播槍決國際譁然 眾院議長憂淪恐怖分子招募工具

美國軍方計劃直播槍決過程引發外界譁然，聯邦眾議院議長強生今天對此表示有所保留，總主教布羅里奧呼籲美軍天主教徒不要參與行刑隊；澳洲也有官員譴責這項計畫。

綜合法新社和路透社報導，共和黨籍的強生（MikeJohnson）在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）今天播出的訪問中說：「令人擔憂的是這段影片可能淪為未來恐怖分子的招募工具。」他還說：「我們必須審慎考量這一切對政策的影響。」

強生表示，即使槍決真的直播，他也不會觀看。他說：「有些同僚抱持疑慮。」

現年56歲的哈山（Nidal Hasan）曾任美國陸軍精神科醫師，2009年在德州胡德堡（Fort Hood）軍事基地開槍造成13人死亡、32人受傷。哈山預定12月3日在胡德堡伏法，這將是美軍自1945年以來首度由行刑隊執行槍決。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）說：「我們會確保民眾能夠觀看，讓過程公開。」美國總統川普則表示，槍決是否直播仍有待最後決定。

五角大廈計劃直播這場槍決引發國內外反彈聲浪。

負責美國武裝部隊天主教徒牧靈照護的知名總主教布羅里奧（Timothy Broglio）發表措辭罕見強硬的聲明。他今天表示，美國軍中服役的天主教徒不應參與五角大廈的槍決行動。

布羅里奧對哈山槍擊事件表示悲痛，並說他曾主持受害者的喪禮。這位出生於俄亥俄州的總主教質問，美國難道真要「效仿世界上的恐怖分子，將殘忍處決對手過程公諸於世」。

布羅里奧說：「我要求任何被指派參與行刑隊的天主教徒，申請免除參與這項違背教會教義的行動。」

美國陸軍規定允許士兵基於宗教理由申請豁免或調整勤務安排；軍方目前尚未說明如何選出行刑隊成員。

身為天主教徒的美國副總統范斯（JD Vance）已表示，如果直播如期進行，他不會觀看。

澳洲各黨派人士群起批評。澳洲環境部長瓦特（Murray Watt）譴責美軍計劃直播「噁心至極」。

聯合國人權事務高級專員也譴責這項計畫，稱「直播處決等同公開處決，將違反絕對禁止酷刑的規定」。