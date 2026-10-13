美期中選舉已知最大金主！馬斯克加碼挺共和黨 捐逾88億元

馬斯克（Elon Musk）去年才說要減少政治支出，如今捐款卻再創高。CNBC報導，他自7月以來向共和黨團體捐出超過2.76億美元（約台幣88億元），成為今年美國期中選舉已知最大金主，力挺共和黨保住國會兩院多數。

這使得他在2025至2026年選舉周期的已知聯邦政治捐款總額達約3.66億美元，超過他在2024年總統大選期間的約2.9億美元。

最大一筆，1.58億美元，捐給支持共和黨參議員候選人的超級政治行動委員會Senate Leadership Fund，為美國史上已知最大個人政治捐款之一。

他還向自己創辦的America PAC捐款逾7,600萬美元，協助競爭激烈的參眾議院選區動員催票；另捐2,000萬美元給支持眾院共和黨人的Congressional Leadership Fund。

同時也向支持德州總檢察長派克斯頓（Ken Paxton）競選聯邦參議員的Lone Star Liberty PAC捐出1,000萬美元。截至10月12日，派克斯頓在FiftyPlusOne民調平均值中，以45.0%落後民主黨籍對手的48.4%。

這些新數據在周四向聯邦選舉委員會申報第3季財務資料的截止日前幾天披露。馬斯克在德州的事業版圖近年迅速擴大，特斯拉、X和The Boring Company總部均設於該州，SpaceX也在當地擴展製造和發射業務。

馬斯克去年5月曾說，未來政治支出會少很多，當時他正逐步淡出川普政府。他曾與川普公開鬧翻，但兩人後來修復關係，近期多次在同一造勢場合現身。

SpaceX仍是NASA與五角大廈的重要承包商，馬斯克上月也獲國防部長赫塞斯任命為研究未來戰爭的五角大廈小組Project Meridian共同主任。