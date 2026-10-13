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小川普前未婚妻季伏爾 任職希臘大使涉富商招待恐免職

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國總統川普今天證實考慮將駐希臘大使季伏爾（Kimberly Guilfoyle）免職。路透
美國總統川普今天證實考慮將駐希臘大使季伏爾（Kimberly Guilfoyle）免職。路透

美國總統川普今天證實考慮將駐希臘大使季伏爾（Kimberly Guilfoyle）免職。季伏爾曾是川普長子未婚妻，亦是「讓美國再次偉大」運動要角，不過最近遭爆料接受希臘富商招待。

法新社報導，華爾街日報最近披露，季伏爾請託川普支持者處理信用卡債務並接受希臘富商招待。川普今天被問到是否可能將季伏爾免職時說：「嗯，我們正在研究。對，我們不滿意。」

季伏爾先前是福斯新聞（Fox News）主持人，亦曾是川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）未婚妻，在「讓美國再次偉大」運動中扮演要角。不過華爾街日報一連串極為難堪的報導，讓季伏爾承受不少政治壓力。

華爾街日報附上截圖，指季伏爾要求川普支持者德特斯（Eric Deters）幫她勾銷一筆10萬美元的信用卡債務。季伏爾2025年7月傳訊德特斯寫道：「親愛的，拜託今天幫我把這件事辦好。」報導中還附上繳款說明的文件檔。

華爾街日報指出，德特斯沒有付款，「他告訴季伏爾，這會讓他的婚姻不保」。

這項指控曝光時，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）上週正在歐洲訪問，雅典是行程停靠站之一。

華爾街日報所獲訊息，包括季伏爾誇耀由希臘富商買單的豪華行程錄音。季伏爾與希臘營建公司AktorGroup執行長艾克薩楚（Alexandros Exarchou）曾搭乘私人飛機前往達沃斯（Davos）。

在另一段引述的對話中，季伏爾因未被列入達沃斯經濟論壇場邊晚宴的賓客名單，爆出長篇粗口。

根據華爾街日報，季伏爾與希臘航運大亨查科斯（Nikolas Tsakos）參加查科斯妻子的時裝秀時，兩人在巴黎喬治五世四季酒店（Four Seasons Hotel GeorgeV）住了一週，費用由查科斯支付。

季伏爾先前曾與加州民主黨籍州長紐松（GavinNewsom）有過一段婚姻，媒體近日也報導她可能涉及其他利益衝突。

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