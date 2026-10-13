聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克砸3.66億美元挺共和黨 料成期中選舉最大金主

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

馬斯克（Elon Musk）迄今已在2026年期中選舉投入約3.66億美元（約新台幣116億元），其中僅7月以來就達2.76億美元（約新台幣88億元），試圖協助共和黨維持國會控制權。

路透社及「紐約時報」報導，根據競選財務紀錄，馬斯克這筆鉅額捐款，使這位全球首富極可能成為今年選戰中最大的單一政治捐助者。

馬斯克在上一個選舉周期的政治支出約為2.9億美元（約新台幣92億元），目前已超過當時的總額。不過，報導也指出，在馬斯克出手之際，民主黨奪回眾院和參院的勝算也已提高。

對馬斯克而言，這場選戰的利害關係重大，因為眾議院民主黨人正要求調查他身為航太公司SpaceX執行長所簽訂的政府合約，以及他在川普（DonaldTrump）任內主掌「政府效率部」（DOGE）的工作。

根據「美國政治行動委員會」（America PAC）發言人證實的支出明細，在7月以來捐出的2.76億美元中，最大宗約1.58億美元（約新台幣50億元）捐給與參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）結盟的「參議院領袖基金」（Senate Leadership Fund）；另有7600萬美元（約新台幣24億元）投入馬斯克設立的「美國政治行動委員會」，2000萬美元（約新台幣6.3億元）捐給與眾議院議長強生（Mike Johnson）結盟的「國會領袖基金」（Congressional Leadership Fund，暫譯）。

此外，馬斯克還捐出1000萬美元（約新台幣3.2億元），用於支持德州共和黨籍檢察長派克斯頓（KenPaxton）競選聯邦參議員。最新民調顯示，派克斯頓與民主黨籍對手塔拉里格（James Talarico）勢均力敵。

「美國政治行動委員會」目前正協助7個戰場州及30多場眾議院選戰的共和黨候選人。馬斯克也透過不須揭露捐款人的團體捐款。

許多超級政治行動委員會將於15日公布第三季支出，屆時馬斯克最新的捐款也將公開。

馬斯克 共和黨 期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民主黨極左派崛起 背後神祕金主曝光

民主黨靠「將一切歸咎川普」打選戰 政策綱領避談民生

川普撒幣拚選舉 工會：透出絕望氣息

川普從減稅到發紅利「灑幣」拚選票 分析：透出絕望氣息

相關新聞

IMF示警AI海嘯緩步來襲 衝擊40%工作

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃表示，ＡＩ基礎設施的大規模投資，使全球經濟成長率維持在約百分之三；不過，ＡＩ猶如一場「緩步推進的海嘯」，預期財富分配將會從勞動轉向資本，對於就業、經濟成長、教育，乃至於政府如何透過稅收籌措財源產生深遠的影響。

下一波AI商機 業界喊創造應用端效益

ＡＩ下一波成長，關鍵在於應用能否創造實際價值。英特爾執行長陳立武表示，未來兩、三年看不到ＡＩ需求明顯放緩，半導體產業過去被視為一兆美元市場，市場更開始討論兩兆、三兆美元的可能性。不過，需求快速擴張仍面臨限制，博通總裁兼執行長陳福陽則指出，龐大的資金需求可能成為最大瓶頸。

美2學者 獲諾貝爾經濟學獎

瑞典皇家科學院十二日宣布，兩位美國籍經濟學家霍爾和伍德福共同獲頒二○二六年諾貝爾經濟學獎，表彰他們以個體經濟基礎開發出新經濟模型，幫助各國政府和中央銀行穩定經濟。

英特爾CEO陳立武：算力短缺到2029年

英特爾執行長陳立武12日指出，AI基礎設施至關重要，未來幾年運算資源可能持續供不應求，短缺情況甚至可能延續至2029年。這波供需失衡主要來自AI模型需求呈指數級成長，以及將AI模型導入不同產業所涉及的複雜性。

美股牛市四周年…還沒到頂

這波由科技股帶動的美股牛市在12日屆滿四周年，儘管有地緣政治、通膨及長期公債殖利率飆升等逆風干擾，但市場仍看好人工智慧（AI）投資熱潮與企業獲利成長足以支撐美股延續多頭行情。歷史數據也顯示，能夠走過四年的牛市，在第五年仍有不俗表現，更為後市增添信心。

英國金融時報百大EMBA排行 畢業生年薪超越疫情時期

根據英國金融時報最新公布的世界百大高階主管管理碩士學程（EMBA）排名數據，全球頂尖EMBA課程畢業生的薪資，首度超越2021年新冠疫情期間的水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。