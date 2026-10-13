馬斯克砸3.66億美元挺共和黨 料成期中選舉最大金主

馬斯克（Elon Musk）迄今已在2026年期中選舉投入約3.66億美元（約新台幣116億元），其中僅7月以來就達2.76億美元（約新台幣88億元），試圖協助共和黨維持國會控制權。

路透社及「紐約時報」報導，根據競選財務紀錄，馬斯克這筆鉅額捐款，使這位全球首富極可能成為今年選戰中最大的單一政治捐助者。

馬斯克在上一個選舉周期的政治支出約為2.9億美元（約新台幣92億元），目前已超過當時的總額。不過，報導也指出，在馬斯克出手之際，民主黨奪回眾院和參院的勝算也已提高。

對馬斯克而言，這場選戰的利害關係重大，因為眾議院民主黨人正要求調查他身為航太公司SpaceX執行長所簽訂的政府合約，以及他在川普（DonaldTrump）任內主掌「政府效率部」（DOGE）的工作。

根據「美國政治行動委員會」（America PAC）發言人證實的支出明細，在7月以來捐出的2.76億美元中，最大宗約1.58億美元（約新台幣50億元）捐給與參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）結盟的「參議院領袖基金」（Senate Leadership Fund）；另有7600萬美元（約新台幣24億元）投入馬斯克設立的「美國政治行動委員會」，2000萬美元（約新台幣6.3億元）捐給與眾議院議長強生（Mike Johnson）結盟的「國會領袖基金」（Congressional Leadership Fund，暫譯）。

此外，馬斯克還捐出1000萬美元（約新台幣3.2億元），用於支持德州共和黨籍檢察長派克斯頓（KenPaxton）競選聯邦參議員。最新民調顯示，派克斯頓與民主黨籍對手塔拉里格（James Talarico）勢均力敵。

「美國政治行動委員會」目前正協助7個戰場州及30多場眾議院選戰的共和黨候選人。馬斯克也透過不須揭露捐款人的團體捐款。

許多超級政治行動委員會將於15日公布第三季支出，屆時馬斯克最新的捐款也將公開。