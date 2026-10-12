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沒贊助沒教練 靠「健身房跑步機」鍊出的馬拉松金牌

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
家住俄亥俄州的毛里（Vinny Mauri），今年4月以2小時05分54秒的成績，贏得Toledo's Glass City馬拉松冠軍，但他算是馬拉松界的素人，且完全靠自己在健身房跑步機上進行訓練，因此震撼跑步界。 網路照片
家住俄亥俄州的毛里（Vinny Mauri），今年4月以2小時05分54秒的成績，贏得Toledo's Glass City馬拉松冠軍，但他算是馬拉松界的素人，且完全靠自己在健身房跑步機上進行訓練，因此震撼跑步界。 網路照片

若要追求最佳成績，大部分馬拉松運動員都會不惜花費巨資，聘請知名教練，參加各式各樣昂貴的訓練營，號稱能培養實力。

但毛里（Vinny Mauri）把錢花在Planet Fitness健身房的會員卡，每月只要24.99美元。

這位25歲的年輕人，住在俄亥俄州Youngstown郊外，他靠自己訓練，而且大部分的跑步里程，都在當地健身房的跑步機上完成。

他獨到的做法已經見到成效，而且對跑步圈帶來相當大的震撼。今年4月，他以2小時05分54秒的成績，贏得Toledo's Glass City馬拉松冠軍。他等於以每英里4分48秒的成績跑完了26.2英里（42.16公里），這是美國人有史以來最快的馬拉松首秀成績。

上周日，這位選手又參加了芝加哥馬拉松，面對規模更大、實力更強的對手，最終以2小時6分45秒的成績，獲得第十名。

不要說是運動員，就連一般人光是想到要在跑步機上訓練，多半就會「不寒而慄」，跑步機的雛形，曾在19世紀的英國監獄被用作刑具。

但對毛里來說，跑步機完全不是無奈之舉，實際上還開啟了他運動生涯的新生。

早在高三時，他就已贏得州裡3,200公尺冠軍，但上大學後，比賽時遭遇了一些不幸的失誤，並且飽受傷病困擾。

他自己檢討後說，問題在於他太愛跑步。他非常熱愛訓練，導致經常訓練過度。

大學畢業後，他找不到能充分發揮自己實力的工作，於是將目光投向了馬拉松。跑步機讓他得以暫時逃離俄亥俄州的寒冬，但他很快又發現其他好處。

跑步機的表面比一般馬路更有彈性，而且也不用轉彎，這對毛里的髖部舊傷也更有利。更重要的是，這台機器就像節拍器一樣，讓他保持穩定，抑制他過度行動的衝動。

但這並不代表毛里的訓練很輕鬆。他在跑步機上的超長訓練量，在跑步愛好者中已是傳奇。今年6月，他用大約2小時20分在跑步機上跑完全馬。最近，他更是在一天內完成了兩次跑步機訓練，累計跑了45英里。

他為上周日比賽所做的訓練中，約有70%都是在跑步機上完成。

毛里說，「室內的天氣總是很好，」 至於枯燥乏味，他自有一套辦法。他設定好跑步機後，會用T卹蓋住螢幕，「這有助於集中注意力」。

為了打發時間，毛里會觀看YouTube、聽音樂或脫口秀，或看高爾夫比賽。

他還喜歡在跑步機上打電話，偶爾會跟他一起訓練的夥伴克拉克說：「就像他一邊以4分40秒的配速，進行50分鐘的瘋狂訓練，一邊還能和我們閒聊。」

毛里最近已轉為職業運動員，與亞瑟士簽下球鞋代言合約。不過，在他那場突破性的馬拉松比賽之後，他獲得了一份價值較低、但可能更有用、卻又不那麼有價值的福利：一張為期一年的Planet Fitness健身房免費會員資格。

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