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2026年諾貝爾經濟學獎頒給...美國經濟衰退宣告之王?!
與伍德福德（Michael Woodford）共同贏得今年諾貝爾經濟學獎的美國經濟學家霍爾（Robert E. Hall）（Robert Hall），不僅以「消費行為的隨機漫步理論」（random walk theory of consumption）聞名於學術界，還有「美國衰退宣告之王」雅號。
經濟衰退的定義，一般是指經濟連續兩季陷入負成長，但美國則是由國家經濟研究局（NBER）的景氣循環認定委員會，負責界定「景氣循環時間表」。
該委員會對衰退的定義如下：經濟活動嚴重下降，遍及整個經濟，且持續幾個月以下。上述三項標準：深度、擴散度與持久性，雖然都必須分別達到某種程度，但如果其中一項標準的情況達到極端時，也能抵消一部分其他兩項指標。
霍爾從1978-2024年一直擔任該委員會的召集人。因此每當霍爾宣告美國經濟走下坡時，他就是美國最具影響力的經濟學者之一，直到兩年前他轉往史丹福大學任教為止。
霍爾退休之後，他的「衰退宣告之王」稱號已被同僚戈登（Robert J. Gordon）繼承，戈登也是從1978年就在該委員會任職。
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