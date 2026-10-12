安杜里爾推新系列防空飛彈 售價擬壓至愛國者三分之一

美國國防科技業者安杜里爾（Anduril）周一發表Steelfin系列防空飛彈，可隨不同威脅更換零組件，規劃售價約為愛國者三型增程飛彈的三分之一。不過，新飛彈預定明年才開始飛行測試，2028年底或2029年初全面量產。

美伊衝突和俄烏戰爭消耗美國武器庫存，防空及飛彈防禦需求又持續增加，促使美國和盟國擴大軍備生產。安杜里爾表示，Steelfin系列設計涵蓋的攔截目標，從無人機、巡弋飛彈，到彈道飛彈和高超音速武器都有。

安杜里爾總裁兼策略長布羅斯（Chris Brose）說：「我們必須降低每次攔截的成本，也必須讓系統更容易量產。我們會消耗大量防禦彈藥，必須更快補充並部署。」

安杜里爾規劃，洛克希德馬丁愛國者三型增程攔截飛彈（PAC-3 MSE）每枚約400萬美元，Steelfin只要三分之一的價格。安杜里爾並表示，安杜里爾表示，較高階的Steelfin版本可望執行接近終端高空防衛系統（THAAD）的任務。

Steelfin採兩節式設計，第一節助推器用來調整射程、性能和發射配置；第二節則是負責末段攔截的攔截器，各型共用彈體、航電設備和飛行控制系統。安杜里爾表示，可更換火箭發動機和目標追蹤系統等零組件，因應不同威脅，無須每次重新開發整枚飛彈。

共用設計也讓各型飛彈能在同一條生產線製造，方便調整產量。Steelfin並以相容於現有愛國者及美國海軍飛彈發射器為設計目標。

安杜里爾計劃在俄亥俄州Arsenal-1工廠製造大部分零組件，完整量產後，每年將生產數千枚低成本攔截飛彈，另製造較少量的高階版本。另一則報導則引述該公司表示，短期內計劃年產數千枚不同型號的Steelfin，但未交代短期產量目標與完整量產時程的關係。

安杜里爾已完成採用代表性飛行載具的彈道測試，預定明年開始各型飛彈的飛行測試。布羅斯表示，該公司已依多項合約和多家客戶合作，但不願透露具體計畫。

傳統軍工業者也正研發新一代攔截武器。洛克希德馬丁上周五發表PAC-3 Edge，用來攔截高超音速武器和先進飛彈，並宣布獲美國陸軍選中為繼續研發可望取代現有愛國者飛彈的新一代攔截器。安杜里爾則不願透露，是否也獲選進入陸軍「未來攔截器」計畫的下一階段。

川普第二任期的國防部正積極引進矽谷業者，認為靈活運用科技已成為作戰關鍵。國防部長赫塞斯近日也選定安杜里爾共同創辦人拉奇（Palmer Luckey）、馬斯克和前眾議院議長金瑞契，主持為期120天的「子午線計畫」（Project Meridian），研究未來戰爭和武器發展。