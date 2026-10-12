美法官下令 禁止川普政府動用公帑播政治廣告

美國一名法官今天裁定，川普政府不得動用納稅人的錢支付政治廣告費用。在此之前，由公帑支應、歌功頌德美國總統川普的電視廣告於9月下旬開始播出，引發跨黨派反彈。

路透社報導，包括監督團體同道會（CommonCause）在內的原告提出訴訟，指控這些廣告是政治宣傳，目的是協助共和黨候選人贏得11月3日的期中選舉，而非公共服務宣導。美國曼哈頓聯邦地區法官羅瓊（Jennifer Rochon）已裁定暫時禁止播出這些廣告。

根據昨天呈交法院的另一份聲明，早在羅瓊下達命令前，川普政府就已計劃停播這些廣告。

這項裁決為連日來的公帑資助廣告爭議畫下句點。這些廣告在期中選舉前的最後幾週播出。

同道會總裁兼執行長索羅門（Virginia KaseSolomón）表示：「除非現任政府被徹底追究責任，且未來任何政黨的總統都無法再為了政治宣傳而浪費與濫用納稅人的錢，否則我們絕不罷休。」

川普5日表示，他認為這些廣告是「對我們偉大的美國進行正面宣傳」，但今後不會再由納稅人的錢支應。白宮本週則表示，未來將由川普的政治行動委員會「讓美國再次偉大政治行動委員會」（MAGAPAC）出資製作這些廣告。

白宮表示，川普的政治行動委員會不會償還納稅人先前已播出廣告的費用。這些廣告結尾附有免責聲明，註明費用是由美國政府支付。

美國司法部尚未立即回應有關法官裁決的置評請求。

原告還包括一個公務員工會，以及一名阿拉巴馬州眾議員候選人。他們曾要求羅瓊在週五前暫時禁止播出這些廣告，以免廣告在在美式足球賽事及「週六夜現場」（Saturday Night Live）等週末熱門節目期間播出。

民主黨官員也在華盛頓聯邦法院另行提起訴訟，對這些廣告提出法律挑戰。