快訊

沙國機場連環遇襲釀死傷！軍費全球第8為何擋不住 原因與王室有關

蔡琴宣布封麥！親曝正式告別舞台時間：沒有永遠的蔡琴

連日挺松機遷建！張景森：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

聽新聞
0:00 / 0:00

川普政府鬆綁AI安全測試限制 允開發商提前與英分享模型

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
英國「每日電訊報」今天報導，美國人工智慧（AI）開發商可提前向英國政府提供AI模型，供當局進行安全測試，此舉不會觸怒美國總統川普政府。路透 路透通訊社
英國「每日電訊報」今天報導，美國人工智慧（AI）開發商可提前向英國政府提供AI模型，供當局進行安全測試，此舉不會觸怒美國總統川普政府。路透 路透通訊社

英國「每日電訊報」（The Telegraph）今天報導，美國人工智慧（AI）開發商可提前向英國政府提供AI模型，供當局進行安全測試，此舉不會觸怒美國總統川普政府。

路透社引述相關報導指出，川普政府已撤回先前決定，允許OpenAI和Anthropic等開發商在新AI模型正式發布前，提前將模型提供給英國「AI安全研究院」（AI Safety Institute）進行安全性測試。

這項政策轉變凸顯川普政府對國際AI安全合作的立場有所軟化，在各國決策者努力研究如何監管這項日益強大的技術之際，美國開發商將有更大空間與英國合作。

川普、OpenAI及Anthropic發言人未立即回應路透社的置評要求。

英國AI安全研究院於2023年全球首屆AI安全峰會後成立，負責測試最先進的AI模型，評估其能力及遭不當利用的風險。

川普過去多次駁斥對AI開發商實施具約束力安全規範的呼聲，但他的立場似乎正在轉變。

川普新成立的AI工作小組9日表示，開發商必須通報其AI模型涉及的安全事件。

川普 模型 開發商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI竟向警方亂報命案線索！Claude擅自操作政府網站 白宮要求業者處理

輝達想併購美版 DeepSeek 僅延攬 Reflection人才並取得技術授權

自行申請簽證、謊報凶案線索 Anthropic又爆AI失控

超微執行長蘇姿丰：不認同AI末日觀點

相關新聞

川普政府鬆綁AI安全測試限制 允開發商提前與英分享模型

英國「每日電訊報」（The Telegraph）今天報導，美國人工智慧（AI）開發商可提前向英國政府提供AI模型，供當局...

民調表現差可能是假象 專家指出機構向來低估川普實力

美國期中選舉距今不到一個月，最新民調顯示，選民對美國總統川普處理經濟的方式，仍給予很低評價，且共和黨候選人處境艱難。但專家指出，民調可能只是民主黨的海市蜃樓。警告民調機構向來低估川普的實力。

川普撒幣拚選舉 工會：透出絕望氣息

距離美國期中選舉投票已不到一個月，美國總統川普為提振共和黨選情，從解除俄國柴油制裁、減免柴油稅到直接發錢，試圖緩解選民對生活成本高漲的不滿。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。