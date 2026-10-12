川普政府鬆綁AI安全測試限制 允開發商提前與英分享模型

英國「每日電訊報」（The Telegraph）今天報導，美國人工智慧（AI）開發商可提前向英國政府提供AI模型，供當局進行安全測試，此舉不會觸怒美國總統川普政府。

路透社引述相關報導指出，川普政府已撤回先前決定，允許OpenAI和Anthropic等開發商在新AI模型正式發布前，提前將模型提供給英國「AI安全研究院」（AI Safety Institute）進行安全性測試。

這項政策轉變凸顯川普政府對國際AI安全合作的立場有所軟化，在各國決策者努力研究如何監管這項日益強大的技術之際，美國開發商將有更大空間與英國合作。

川普、OpenAI及Anthropic發言人未立即回應路透社的置評要求。

英國AI安全研究院於2023年全球首屆AI安全峰會後成立，負責測試最先進的AI模型，評估其能力及遭不當利用的風險。

川普過去多次駁斥對AI開發商實施具約束力安全規範的呼聲，但他的立場似乎正在轉變。

川普新成立的AI工作小組9日表示，開發商必須通報其AI模型涉及的安全事件。