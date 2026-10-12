川普和普亭達成柴油協議 美國參議員批違法

美國7位跨黨派聯邦參議員今天發表聯合聲明，質疑總統川普允許俄羅斯柴油出口的協議是否合法，因為自從莫斯科入侵烏克蘭以來，美國就已下達進口禁令。

法新社報導，川普9日宣布，已經與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）達成協議，俄羅斯將向美國和全球市場供應柴油，以換取美國暫時放寬制裁。此舉隨即引來烏克蘭、歐洲聯盟和多位美國國會議員強烈反彈。

這份聯合聲明開宗明義指出：「國會在2022年明確禁止進口俄羅斯能源，防止美國資金資助普亭對烏克蘭發動的殘暴戰爭。」

「國會立場明確：在俄羅斯結束對烏克蘭的侵略、停止威脅我們北大西洋公約組織（NATO）盟友之前，美國不應該從俄羅斯進口石油。」

這份聲明由民主黨籍參議員夏亨（JeanneShaheen）、布魯門塔（Richard Blumenthal）、魏登（Ron Wyden），以及共和黨籍參議員柯林斯（SusanCollins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）、匡希恆（John Curtis）與提里斯（Thom Tillis）共同簽署。

聲明進一步指出：「川普總統允許俄羅斯柴油進口的決定直接違背相關法律。行政部門也未依據法規要求與國會進行諮商，或提交任何能為其決定提供正當性的說明。」

參議員們譴責此一決定是「在俄羅斯繼續殺害烏克蘭平民之際，為普亭提供經濟命脈」，敦促川普政府「立刻改弦易轍」。

財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時為該協議辯護表示：「我們將會運用擁有的所有法律權限來處理這件事。」