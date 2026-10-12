直播處決構成安全威脅？ 美國土安全部長駁斥

美國總統川普政府一名高層官員今天表示，預定直播處決一名造成美軍重大傷亡事件兇手的計畫不會對美國構成額外安全風險。

法新社報導，國土安全部長穆林（MarkwayneMullin）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時，被問到此舉是否會讓這名兇手成為其理念的烈士時說：「目前我完全不認為會因此出現更高的風險。」

他表示：「我認為大家必須明白…如果你攻擊美國，我們不會放過你，我們會確保受到與罪行相當的懲罰。」

現年56歲的哈山（Nidal Hasan）曾任美國陸軍精神科醫師，2009年在德州胡德堡（Fort Hood）軍事基地發動受蓋達組織（Al-Qaeda）思想影響的攻擊，造成13人死亡、30多人受傷。

他將成為自從1945年以來，首位由美軍行刑隊執行死刑的罪犯。

戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）8日與五角大廈率先提出12月3日由行刑隊公開處決哈山並且全程直播的計畫，引發國內外強烈譴責。

川普未明確表示這次處決是否會公開直播。

穆林今天受訪時被問到直播議題時表示：「如果不想看，沒人強迫你非看不可。」

他說，川普「以非常、非常、非常直接、前進而且坦率方式領導這個國家，他正在恢復美國價值觀，把我們帶回…美國應有的位置。」

英國首相柏南（Andy Burnham）則痛斥美國可能公開處決的作法「令人憎惡」。

他在播客節目中表示：「我打從心底不想在世界上任何地方看到這種事。」