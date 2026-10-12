川普撒幣拚選舉 工會：透出絕望氣息

距離美國期中選舉投票已不到一個月，美國總統川普為提振共和黨選情，從解除俄國柴油制裁、減免柴油稅到直接發錢，試圖緩解選民對生活成本高漲的不滿。

上周，川普開始向卅個州近一百萬民眾每人寄送五百美元（約台幣一萬六千元）支票，作為對「平價醫療法」相關費用的退款，他聲稱這是前總統拜登任內超收。支票還附上一封信，列舉川普任內政績。

川普隨後又宣布將對二千多萬名老人發放九十美元，宣稱是將國會先前撥款的「聯邦醫療保險改善基金」直接發給長者以補貼醫療保險保費。

五日在內布拉斯加州一場集會上，川普還簽署行政命令，擴大免稅「染色柴油」適用範圍；這種柴油通常限用於農場和建築工地的非道路作業。目前全美柴油價格創新高，主因是美伊戰爭引發燃料供應吃緊。

川普在簽署命令後對競選連任的共和黨參議員芮內茲和州長皮倫說，「這絕對能確保你們勝選，我向你們保證」。

川普九日又突然放寬俄國柴油出口限制，希望增加市場供給壓低價格。

華盛頓郵報指出，皮尤研究中心最新民調顯示，經濟議題始終是期中選舉選民最關心的議題，而隨著伊朗戰爭導致物價上漲，選民對經濟的焦慮也日益加深，對川普施政與共和黨表現也感到不滿。

俄亥俄州勞工與產業工會聯合會主席鮑加表示，川普這些措施似乎是為緩解選民經濟焦慮，降低對他施政的不滿，試圖「收買選票」。鮑加說，「這透著一股絕望氣息」。

川普一直偏好向選民發放直接補貼，包括第一任期內應對新冠疫情的紓困支票，擬議中的「政府效率部」紅利、關稅紅利，以及發給軍人的「勇士紅利」。川普上月還宣稱，如果共和黨贏得國會選舉，就向每位成年人發放五千美元支票。