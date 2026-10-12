民調表現差可能是假象 專家指出機構向來低估川普實力

美國期中選舉距今不到一個月，最新民調顯示，選民對美國總統川普處理經濟的方式，仍給予很低評價，且共和黨候選人處境艱難。但專家指出，民調可能只是民主黨的海市蜃樓。警告民調機構向來低估川普的實力。

英國金融時報（FT）和Focaldata於2至4日進行的調查顯示，全美僅四分之一的註冊選民，認同川普在就業和經濟的處理方式，而認可他對通膨處理方式的選民僅約五分之一，逾三分之二認為美國經濟正朝錯誤方向發展。

另外，從人工智慧（AI）到伊朗議題，川普的支持率也在低檔徘徊，而整體支持率僅34%，同樣不見起色。45%的登記選民甚至表示，川普的政策讓共和黨候選人更難獲勝。

FT指出，在2024年總統大選時支持川普的選民中，如今不到70%的人認同他的表現，低於5月首次進行民調時的80%。然而，仍有80%的選民打算投票給自己選區的共和黨候選人，這一比例沒有太大變化。

鑒於前幾次大選，民調顯然都低估了川普的支持度，民調機構自己都擔心，這次民調預測仍存在盲點，尤其是對川普支持者進行民調，向來掌握困難。

智庫Pew研究中心資深調查顧問基特指出，雖然期中選舉民調較準確，但2022年時仍低估了選民對共和黨支持率。

Pew研究顯示，共和黨人接受民調意願較低。萊斯大學助理教授泰勒警告，若配合民調者比不回應者更偏民主黨，設計民調時刻意提高川普選民權重等做法，反而會誇大民主黨浪潮。