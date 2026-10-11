川普再拋更名構想 擬將大西洋或太平洋改稱「美洲洋」

美國總統川普在推動墨西哥灣與安大略湖更名行動後，今天又拋出更改其他水域名稱的想法，稱他可能會為大西洋或太平洋重新命名，改成「美洲洋」或「川普洋」之類的名稱。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普（Donald Trump）今天在田納西州克拉克斯維爾（Clarksville）一場造勢活動中表示：「我們有海灣，有一座美麗的湖。現在有人說，你們需要一條河…我們需要一條河，需要一片海洋。」

川普進一步表示，他可能會為大西洋或太平洋重新命名，還開玩笑地說，新名稱可能以他的名字命名。

川普說：「我們叫它『川普洋』（Trump Ocean）或者『美洲洋』（Ocean of the Americas）這類的名稱。」現場響起一陣笑聲和掌聲。

川普去年將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為「美國灣」（Gulf of America），引發與墨西哥的外交緊張及其他摩擦，並與美聯社發生爭執，因為該媒體拒絕使用新名稱。

今年8月，川普也將位於美國紐約州與加拿大之間的安大略湖（Lake Ontario）改為「美國湖」（LakeAmerica）。此舉是在他與加國領袖因貿易與關稅問題發生爭執之際做出的。

總統可以運用行政權限來更改水體及其他地理名稱，一些提供線上地圖的私人企業已配合川普的新命名。