美5大電視網共同抵制白宮採訪 司法部啟動反壟斷調查

在美國總統川普禁止CNN等3家媒體進入白宮後，美國5大新聞電視網CNN、ABC、CBS、NBC及Fox曾一度共同暫停對白宮的共訊聯訪。美國司法部今天表示，正調查這5家媒體是否違反聯邦反托拉斯法。

路透社報導，美國司法部今天指出，正著手調查美國5大電視新聞網抵制白宮採訪的行動，是否違反聯邦反托拉斯法（antitrust law, 又稱反壟斷法）。

根據美國司法部，這5家媒體為美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國有線電視新聞網（CNN）、全國廣播公司（NBC）及福斯新聞（Fox News）。

美國司法部發言人表示：「商業競爭對手間的集體抵制，可能違反《薛曼法》（Sherman Act, 全稱薛曼反壟斷法）。」

川普上月曾禁止CNN、新聞頻道MS NOW及政治新聞網站Politico進入白宮，理由是這些媒體散布他所稱的「假新聞」及「虛構內容和謊言」，這項決定後來遭聯邦法官推翻。

當時，美國主要電視新聞網為聲援CNN，曾連續數天停止白宮共訊聯訪。共訊聯訪是指由1家電視台代表其他電視媒體進行現場拍攝並共享畫面。