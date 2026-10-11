冰箱必囤！4主廚一致推「1冷凍蔬菜」：新鮮又省去麻煩

不少人買菜時偏好新鮮蔬菜，認為口感和風味都比冷凍產品好，但有些蔬菜冷凍後反而更方便料理。美國美食網站《Simply Recipes》訪問4名主廚，詢問哪種蔬菜最值得買冷凍版本，沒想到4人一致推薦「冷凍豌豆」，認為它不僅能保留鮮甜滋味，還省去剝豆莢的麻煩，隨時都能加入料理。

據《Simply Recipes》報導，受訪的4名料理專家分別為食譜創作者安西雅（Anthea）、葛雷斯（Grace Bianco）、米歇爾（Michelle Williams），以及食譜作家丹（Dan Pelosi）。安西雅表示，新鮮豌豆需要花時間剝除豆莢，料理前的準備工作相當繁瑣，有時口感也不如預期，因此她更偏好直接使用冷凍豌豆，既省時又方便。

葛雷斯則指出，新鮮豌豆如果採收後沒有盡快食用，天然甜味可能逐漸流失，質地也會變得偏粉。相較之下，冷凍豌豆通常在成熟、風味較佳時迅速冷凍，有助於保留甜味與口感，加上已經去殼，買回家就能直接使用。她也提到，新鮮豌豆受到產季限制，不一定隨時都能買到品質良好的產品，冷凍版本則全年都容易取得。

米歇爾也分享，過去購買新鮮豌豆時，總覺得必須趕快煮掉，否則放久了就容易變軟、表面起皺。冷凍豌豆則可以先放在冰箱保存，等到需要時再取出使用。丹更表示，自己幾乎什麼料理都會加入冷凍豌豆，例如義大利麵起鍋前2分鐘放進鍋裡，或拌入剛煮好的米飯、印度奶油雞等料理，利用餘溫或短時間加熱就能完成。

報導指出，冷凍豌豆因為經過快速冷凍處理，能在一定程度上保留採收時的風味與營養，加上方便保存、用途廣泛，成為4名主廚共同推薦的冷凍蔬菜。不過，冷凍豌豆仍應依照產品包裝指示充分加熱，不宜一概認為退冰後就能直接食用。至於新鮮或冷凍哪種更適合，仍可依料理需求、食材品質及個人喜好選擇。