「伊塞亞斯」重創美國南部至少4死 逾50萬用戶停電
後熱帶氣旋「伊塞亞斯」（Isaias）昨天深夜以2級颶風強度在佛羅里達州墨西哥灣沿岸登陸後持續北移，恐帶來洪水與龍捲風。美國東南部目前已有4人死亡，逾50萬用戶停電。
綜合法新社與路透社報導，美國國家颶風中心表示，伊塞亞斯昨天在度假小鎮德斯坦（Destin）附近登陸，持續風速約每小時165公里，隨後減弱。
這是2024年以來首個登陸美國本土的颶風。住在德斯坦附近沿海社區的霍華德（Matt Howard）說，風暴在登陸前減弱，他覺得很幸運。
霍華德家中停電，鄰居的金屬屋棚還砸進後院，但他表示，「我們躲在房子中央，做了所有該做的事，幸好平安度過。」
官員通報至少4人死亡與風暴有關，其中2人是因樹木倒塌砸中民宅所致，分別是在佛州彭薩科拉（Pensacola）附近與阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham）。當局在風暴來襲前下令強制疏散，沿海街道大多無人。
佛州州長迪尚特（Ron De Santis）下午警告，儘管風暴已經過境，威脅依舊存在。「外出務必小心。斷落的電線、積水，任何一樣都可能非常、非常危險。不要在家中或車庫內使用發電機。」
迪尚特發出警告前，美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛州稍早一名男子死亡，當時他車庫裡的發電機正在運轉。
根據PowerOutage.com追蹤網站，伊塞亞斯行經佛州、阿拉巴馬州與喬治亞州的路徑上，超過50萬用戶停電。
美國能源部今天批准釋出最多400萬桶儲備原油，以減輕風暴行經墨西哥灣沿岸地區的衝擊，此區域是美國煉油重鎮。
隨著伊塞亞斯往北方與內陸移動，重大洪水威脅仍舊存在。國家颶風中心警告，部分地區雨量可能超過25公分。美國總統川普昨天就颶風防範表示，一切「都在掌控之中」。
風暴對北卡羅來納州山區的威脅尤其令人擔憂，當地2024年受到颶風「海倫」（Helene）侵襲後，目前仍在進行復原。
「海倫」當時就是與「伊塞亞斯」在佛州同一區域登陸，但北移時維持熱帶風暴強度，在山區降下破紀錄雨量，引發致命洪災。
「伊塞亞斯」今年如此晚才出現，主要原因是歷史級強度的聖嬰現象（El Nino）。在太平洋，聖嬰現象讓風暴增強，其中一些達到最高的5級強度。
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