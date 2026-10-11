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美國女囚打2劑毒針仍倖存 出院回監持續接受照護

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國田納西州女囚派克（Christa Pike）上周接受注射死刑卻意外倖存，她的律師10日表示，派克已出院並返回監獄。圖為派克1997年出庭的資料照片。美聯社
美國田納西州女囚派克（Christa Pike）上周接受注射死刑卻意外倖存，她的律師10日表示，派克已出院並返回監獄。圖為派克1997年出庭的資料照片。美聯社

美國田納西州女囚派克（Christa Pike）上周接受注射死刑卻意外倖存，她的律師今天表示，派克已出院並返回監獄。

法新社報導，現年50歲的派克於9月30日接受2劑理應致命的藥物戊巴比妥（pentobarbital）後仍倖存。

她當時被送往醫院時情況危急，但隨後恢復意識。她的律師本周表示，她現在已經可以下床走動，但精神狀態仍相當「昏沉恍惚」。

根據死刑資訊中心（Death Penalty Information Center，DPI），派克是唯一一名在注射致死劑量的死刑藥物後仍存活的受刑人。

派克的律師今天在聲明中表示，派克已從當地一家醫院出院，目前已返回她已服刑超過30年的復健中心。派克正在監獄繼續接受醫療照護，律師團將持續追蹤她的康復情況。

事發過後，田納西州長李比爾（Bill Lee）已下令暫停州內今年排定的所有死刑，並由第三方對這起失敗案例展開獨立調查。

田納西州2024年改採單一藥物注射死刑方案，使用強效藥物戊巴比妥，但由於歐洲法律禁止藥廠將藥物出售用於死刑，美國監獄系統通常也仰賴規模較小、監管寬鬆的「調劑藥局」來採購藥物，整個採購過程相當不透明。

全球多數國家及美國23州已廢除死刑，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，派克的案例表明美國其餘各州也應跟進廢除死刑。

1995年1月，當時年僅18歲的派克與17歲男友和另一名同夥，在職訓中心就業團（Job Corps）毆打並殺害19歲同學斯勒莫（Colleen Slemmer），遭美國田納西州法院判處死刑。

美國 巴比妥 死刑

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