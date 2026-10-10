聽新聞
0:00 / 0:00
美國賓州發生大規模槍擊案 9人喪命包含孩童
美國多間媒體今天指出，賓州伊利市（Erie）昨晚發生大規模槍擊案，相關當局官員透露，事件造成9人死亡，其中包括槍手。
這起槍擊案發生於伊利市培里街（Perry Street）一處住宅，有目擊者通報看見一名槍手在房屋外頭開火，隨後進入屋內。
警方昨天傍晚接獲報案並抵達現場，發現街上有2位遭槍擊身亡的女性。
伊利市警方與特種武器和戰術部隊（SWAT）包圍了住宅，槍擊事件升級為對峙，隨後屋內又傳出更多槍聲。
調查人員表示，警方進入屋內後，發現另外7人的遺體，其中包含孩童以及槍手。
關於這起大規模槍擊案的發生原因，調查人員目前正著手釐清犯案動機與事件經過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。