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美國賓州發生大規模槍擊案 9人喪命包含孩童

中央社／ 伊利市10日綜合外電報導

美國多間媒體今天指出，賓州伊利市（Erie）昨晚發生大規模槍擊案，相關當局官員透露，事件造成9人死亡，其中包括槍手。

這起槍擊案發生於伊利市培里街（Perry Street）一處住宅，有目擊者通報看見一名槍手在房屋外頭開火，隨後進入屋內。

警方昨天傍晚接獲報案並抵達現場，發現街上有2位遭槍擊身亡的女性。

伊利市警方與特種武器和戰術部隊（SWAT）包圍了住宅，槍擊事件升級為對峙，隨後屋內又傳出更多槍聲。

調查人員表示，警方進入屋內後，發現另外7人的遺體，其中包含孩童以及槍手。

關於這起大規模槍擊案的發生原因，調查人員目前正著手釐清犯案動機與事件經過。

槍擊 美國 死亡

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