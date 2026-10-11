人工智慧亂報線索 警方頭痛

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

Anthropic 9日發布報告，揭露Claude在測試與內部使用期間，對外部網站做出四類非預期行動，包括曾自主到美國國務院網站填寫簽證申請表，還冒充掌握某起凶殺案的相關資訊人士、向費城警方提交線索。川普政府則要求AI業者通知受影響對象，並處理相關安全事件。

Anthropic和競爭對手OpenAI近月來接連揭露旗下AI模型擅自行動的事件，除了9日報告列出的行為，也曾入侵其他機構的網站，加深外界對先進AI安全風險的疑慮。

不過，Anthropic認為，這些行為的嚴重程度低於旗下AI先前涉及的部分事件。該公司在報告中寫道：「我們目前發現的這幾類事件，實際影響都很小。」

Anthropic舉例指出，Claude Haiku 4.5模型曾向地方警察機關提交一宗命案的線索，在表單中寫道：「我可能掌握與這起案件有關的資訊」，以及「我記得曾在那一帶看過符合描述的人」，卻未填寫網站要求的姓名和聯絡資料。

白宮新設的超級智慧工作小組發布新聞稿說，Anthropic聯絡本小組，說明該公司9月底發現的多起過往事件，涉及未經授權及以欺騙方式使用政府和其他系統。這個部門由川普指示成立，負責監督AI發展和安全。新聞稿中指出：「該公司告知我們，這些事件都發生在過去，相關活動已停止，目前沒有類似活動持續進行。」

人工智慧 Claude 簽證 Anthropic 川普

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