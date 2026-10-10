康乃爾大學下藥性侵案！1惡狼優渥家境曝光 親爸身分也被挖

美國康乃爾大學2024年10月發生一起輪流性侵案，引發全美關注。一名20歲女學生指控，她被校內Chi Phi兄弟會7名男子輪流性侵數小時，近期有消息指出，其中一名施暴者英格爾斯（Matthew Ingalls）疑似在被退學後，向朋友們表示自己要到泰國「尋找自我」，而他父親的身分也被挖出，竟是杜拜美國大學國際與中東研究系副教授兼系主任。

據外媒《Daily Mail》報導，現年20多歲的英格爾斯家境優渥，童年隨家人住在阿拉伯聯合大公國杜拜富人區，從當地私立菁英學校畢業後，獲得多所美國知名大學的錄取通知書，最後他選擇就讀康乃爾大學。性侵案件爆發後，英格爾斯在校內調查期間，便向好友們表示自己計畫利用空檔年（Gap Year）到泰國「尋找自我」。曾住在英格爾斯家附近的鄰居爆料，英格爾斯可能已經回到杜拜投靠父親。

報導稱，英格爾斯的母親則是一名阿拉伯語、英語老師與健康顧問，父親則是一名傑出的學者，畢業於耶魯大學，曾在多所頂尖大學教授伊斯蘭教法，目前任職杜拜美國大學國際與中東研究系副教授兼系主任，不過近期該校官網已將其照片、聯絡方式刪除。

據女大生指控，英格爾斯不只誘騙她到兄弟會會館，也曾參與下藥性侵，對此英格爾斯否認表示，自己當晚喝醉，並堅稱自己才是受害者。報導指出，英格爾斯在校內調查期間，曾寫信透露「畢竟，你收到了我在去年11月失去行動能力時，被她性侵的消息，但卻從未想過要告知我作為此次襲擊的倖存者享有的權利？」，反控校方誘捕、處置不公。

隨著康乃爾大學性侵案更多細節陸續曝光，輿論持續延燒，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）公開表示，她對原先的調查產生疑慮，任命紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官，展開相關刑事調查。此外，康乃爾大學校長也表示，校方會配合司法調查，重新檢討兄弟會制度的必要。目前，七名被告均否認有任何不當行為，也未面臨刑事指控。

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