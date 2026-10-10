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AI竟向警方亂報命案線索！Claude擅自操作政府網站 白宮要求業者處理

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Anthropic在報告中揭露先前未公開的事件。路透
Anthropic在報告中揭露先前未公開的事件。路透

Anthropic揭露，旗下Claude AI模型曾擅自操作其他機構及美國政府單位的網站，引發安全疑慮。川普政府要求AI業者通知受影響對象，並處理相關安全事件。

Anthropic在報告中揭露先前未公開的事件，列出AI出現的四類非預期行為，包括利用軟體的基本漏洞執行指令、提交不該提交的表單，以及繞過限制存取特定公開資料。

該公司表示，部分事件涉及聯邦、州及地方政府機關的網站，但未說明是哪些機關。報告也未列出被波及的外部機構名稱，Anthropic表示，這是應部分受影響對象的要求。

Anthropic和競爭對手OpenAI近月來接連揭露旗下AI模型擅自行動的事件，除了周五報告列出的行為，也曾入侵其他機構的網站，加深外界對先進AI安全風險的疑慮。

不過，Anthropic認為，這些行為的嚴重程度低於旗下AI先前涉及的部分事件。該公司在報告中寫道：「我們目前發現的這幾類事件，實際影響都很小。」

Anthropic周五舉例指出，Claude Haiku 4.5模型曾向地方警察機關提交一宗命案的線索，在表單中寫道：「我可能掌握與這起案件有關的資訊」，以及「我記得曾在那一帶看過符合描述的人」，卻未填寫網站要求的姓名和聯絡資料。該公司表示，費城警察局已於同日上午發布新聞稿，揭露這起事件。

Anthropic也表示，已向白宮說明這些案例，並通知每個涉及的政府機關。

川普政府官員周五表示，現在要求AI業者通知受影響對象，並處理旗下模型涉及的安全事件。

白宮新設的超級智慧工作小組（Super Intelligence Force）發布新聞稿說：「Anthropic今天聯絡本小組，說明該公司9月底發現的多起過往事件，涉及未經授權及以欺騙方式使用政府和其他系統。」

這個部門由川普指示成立，負責監督AI發展和安全。新聞稿中指出：「該公司告知我們，這些事件都發生在過去，相關活動已停止，目前沒有類似活動持續進行。」

Anthropic周五表示，因應新發現的事件，該公司已在AI模型訓練過程的測試階段，限制部分網路存取方式。

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