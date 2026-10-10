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川普白宮發言人換人！保守派評論員札卡里亞接棒 李維特轉戰福斯新聞

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日宣布，任命保守派評論員、川普媒體與科技集團資深傳播顧問札卡里亞（Katie Zacharia）擔任新任白宮發言人。圖／ 截自 X / Katie Zacharia
美國總統川普9日宣布，任命保守派評論員、川普媒體與科技集團資深傳播顧問札卡里亞（Katie Zacharia）擔任新任白宮發言人。圖／ 截自 X / Katie Zacharia

美國總統川普9日宣布，任命保守派評論員、川普媒體與科技集團（Trump Media and Technology Group）資深傳播顧問札卡里亞（Katie Zacharia）擔任新任白宮發言人，並稱讚她是忠誠的支持者。

川普在真實社群介紹，札卡里亞來自加州，曾任國土安全部發言人及公共事務副助理部長，也是一名律師，經常在福斯新聞及極限新聞（Newsmax）等媒體擔任評論員。川普稱讚她在旗下媒體公司表現「非常出色」，過去也曾參與他的競選活動，在他全數勝出的7個關鍵搖擺州提供協助。川普表示，札卡里亞的支持紀錄毫無瑕疵，「從一開始就是一名忠誠而傑出的支持者」，也是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的忠實支持者及成員。

川普表示，他相信札卡里亞擔任白宮發言人後，「將為我們的國家帶來卓越成果」，因為她受到媒體、美國人民及川普政府尊重，也將與各方順利合作。

法新社報導，札卡里亞在X發文，感謝川普給予她「擔任白宮發言人這項崇高的殊榮」。她寫道，川普的「信任是一項真正的殊榮，而他的領導是這個國家的福氣」，接下來的工作「就是繼續為我們的國家帶來卓越成果，並向美國人民傳達本屆政府每天取得的重大勝利」。

白宮發言人負責向記者說明政府政策、回答提問，並擔任總統最主要的公開辯護者，是白宮最受矚目的職位之一。CNN報導，川普決定任命札卡里亞之前，曾徵詢包括李維特（Karoline Leavitt）在內的多名盟友及顧問的意見。

前任白宮發言人李維特2025年1月隨川普重返白宮上任，當時年僅27歲，成為美國史上最年輕的白宮發言人。她在生下第二個孩子後，於8月下旬離開政府。福斯新聞本週宣布，李維特將從11月起加入該台擔任評論員。川普讚揚她任內表現「非常傑出」。

李維特 川普 白宮 發言人

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