諾貝爾和平獎頒給ICC前法官！川普轉發貼文批評 美政府隨即宣布制裁

挪威諾貝爾委員會9日宣布，將2026年諾貝爾和平獎頒給南非律師皮萊（Navi Pillay）。皮萊曾擔任國際刑事法院（ICC）法官9年，也曾出任聯合國人權事務高級專員。就在數小時後，川普政府宣布將對ICC實施嚴厲金融制裁。

美國總統川普當天在真實社群轉發曾替自己辯護的前律師熊恩（David Schoen）的貼文，批評：「諾貝爾委員會將諾貝爾和平獎頒給聯合國的皮萊，使自己蒙受無法挽回的羞辱，也貶低了這個曾經偉大的諾貝爾和平獎。」

熊恩還表示，川普促成《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），正竭盡全力結束俄烏戰爭、阻止被他稱為國際恐怖主義頭號支持者的伊朗，並努力重建加薩，「這些才是諾貝爾和平獎原本旨在肯定和獎勵的事情！」

紐約時報報導，ICC負責起訴涉嫌戰爭罪、種族滅絕及其他嚴重罪行的人士。川普長期將ICC視為對美國人的威脅，2025年上任僅數週，便於2月發布行政命令，指示各政府機關研擬制裁ICC，並指控ICC試圖侵犯美國主權，破壞「美國政府及包括以色列在內的盟友，在國家安全與外交政策方面的重要工作」。

此次制裁是川普政府試圖削弱ICC的最新行動。美國國務院雖已籌備制裁數月，宣布時間卻緊接在皮萊獲獎之後。國務卿魯比歐7月宣布，美國計畫「有系統地使ICC失去運作能力」，9日則在聲明中強調，川普絕不會允許ICC起訴美國人。他說：「我們將禁止與這個流氓法院交易，切斷資源，癱瘓運作能力。」

川普政府此前已對ICC法官及檢察官實施金融制裁與簽證禁令，但這次措施範圍更廣，將在6個月寬限期結束後禁止與ICC交易。屆時，任何繼續與ICC有業務往來的企業都可能受到美國政府懲罰，恐限制ICC的日常運作。

國務院表示，許多與ICC有業務往來的企業將在未來180天內取得許可，得以繼續相關業務而不受金融懲罰。川普政府將在此期間評估對ICC的疑慮是否獲得解決，再決定是否調整許可。美國財政部則協助執行制裁，並維護受到金融限制的實體名單。

ICC發表聲明批評，美國此舉是「對法治及國際法律秩序根本基礎的攻擊，衝擊了任何人都不能凌駕於法律之上這項簡單原則」。

ICC院長赤根智子在美方公布最新制裁前接受紐約時報訪問時表示，面對川普政府的威脅，ICC一直採取措施「強化自身韌性」。她說：「像ICC這樣的常設機構，絕不能被關閉。這件事的利害關係遠遠超出法院本身。」