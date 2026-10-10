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美軍直播槍決計畫引譴責聲浪 范斯：不會觀看

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美軍直播槍決計畫引譴責聲浪 范斯：不會觀看

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國副總統范斯。路透
美國副總統范斯。路透

五角大廈計劃對胡德堡（Fort Hood）案槍手哈山（Nidal Hasan）執行槍決並直播行刑隊處決過程，引發多方譴責，今天聯合國更表示此舉無異於酷刑，美國兩黨議員亦發聲痛斥。

法新社報導，哈山的處決定於12月3日在德州胡德堡執行。他2009年在此地槍殺13人，這將是1945年以來首次由美軍行刑隊執行槍決。

與川普總統同屬共和黨的眾議員史考特（AustinScott）表示支持處決哈山，但認為「直播處決是聖戰分子的行為，美國不該如此」。

美國參議院軍事委員會資深民主黨議員利德（JackReed）表示，轉播處決過程將是一場「野蠻鬧劇」，會給予哈山「更多關注和控制」以及「向全球強化其仇恨、反美言論的平台」。

川普今天表示支持處決，認為哈山「罪有應得」並稱他為「瘋子」，但未針對公開直播處決發表評論。

聯合國人權事務高級專員（UN High Commissionerfor Human Rights）譴責此舉，向法新社表示：「直播處決等於公開處決，違反絕對禁止酷刑的規定。」

記者詢問美國副總統范斯（JD Vance）其基督教信仰與12月3日的處決直播計畫如何共存，范斯回應：「如果直播，我不會觀看。」

范斯 直播 美軍

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