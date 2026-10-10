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國際刑事法院前法官獲頒諾貝爾和平獎後 美宣布制裁法院

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

曾任職國際刑事法院（ICC）並指控以色列在加薩犯下種族滅絕罪的南非法學家皮萊（Navi Pillay）剛獲頒諾貝爾和平獎後，美國即宣布制裁ICC，並揚言癱瘓其運作，此舉引發聯合國、歐盟及多國反對。

法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出，華府將禁止與他所謂的「流氓法院」進行交易。此舉進一步升高美國川普政府長期以來對這個設於荷蘭海牙（Hague）仲裁機構的施壓行動。

盧比歐在聲明中表示：「不是ICC停止威脅，就是我們終結ICC。」

不過，由於制裁措施附帶一系列豁免條款，實際影響有所緩和，形同提供6個月寬限期。

美國國務院指出，如此安排是為了讓ICC成員國有時間展現「實質進展」，以處理美國關切的問題，並表示寬限期可能依據相關努力的「成功或失敗」進行調整。

ICC不接受美國制裁，認為這是對國際法的攻擊，警告「歷史將會評判這一刻」。

加拿大、法國、德國、日本及英國等國在聯合聲明中表示「強烈反對」美國的制裁。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說，美國的決定「嚴重打擊了我們共同追求國際刑事正義的努力，而ICC正是這項努力的重要支柱」。

歐洲聯盟（EU）稱這項制裁「令人深感遺憾」，並準備好採取一切必要措施，讓法院能夠繼續執行職責。

歐盟執行機構歐盟執委會（EC）指出，希望6個月的延後措施代表「雙方仍有對話空間」。

美國宣布制裁前不久，挪威諾貝爾委員會將和平獎頒給南非法學家皮萊，她過去任職ICC，並曾擔任盧安達種族滅絕問題國際法庭庭長，之後也領導過聯合國一個調查委員會，委員會指控以色列在加薩（Gaza）犯下種族滅絕罪。

諾貝爾 法官 加薩 盧比歐

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