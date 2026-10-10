川普投資頻繁 8月大買Meta、微軟

美國總統川普八月買進Meta、麥當勞和微軟各至少一百萬美元的股票，與至少一百萬美元的SpaceX債券，延續他第二任至今空前頻繁的交易。

川普本人或代他管理投資的經理人每季買賣股票及債券數千次，總額達數千萬美元，也涉及多家和川普政府有往來的大型企業。美國官箴局（ＯＧＥ）八日公布的最新申報資料，列出他八月完成的五一七筆交易。

這份十八頁的申報文件顯示，最大一筆是買進Meta股票，金額介於五百萬美元至二五○○萬美元。美國官員申報交易時，只需列出大致範圍，不必揭露確切數字。

川普也買賣輝達和超微的股票，而這兩家都是人工智慧（ＡＩ）競賽的要角。川普政府積極支持ＡＩ產業，ＡＩ也成為十一月美國期中選舉的重要議題，候選人就資料中心的設置和安全政策交鋒。

川普另買進美國有線電視業巨擘康卡斯特、網飛、亞培、康菲石油和雪佛龍等企業的股票，每家金額都至少一百萬美元。

申報資料也列出地方政府債券的買賣，和八月十八日買進的一批太空探索科技公司（SpaceX）債券，這批債券二○三一年七月才到期。川普另買進至少五點一萬美元的特斯拉股票。

川普並未像過去的美國總統，出售資產或將資產交由獨立受託人管理的盲目信託。他也是本世紀唯一任內透過交易帳戶持續買賣股票的美國總統。但川普支持禁止國會議員交易股票的立法。

川普企業版圖由兩名兒子管理，多項事業和總統政策有關。川普集團稱，股票和債券投資由第三方金融機構獨立管理，投資決策由這些機構掌控；交易透過自動化程序執行，川普及其家人與集團均未參與交易決策。