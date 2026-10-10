美國「國寶」 黃仁勳、蘇姿丰獲美國家科學獎章

美國總統川普八日在白宮舉行「科學：新黃金時代」峰會，頒發國家科學獎章、國家技術與創新獎章予輝達執行長黃仁勳及超微執行長蘇姿丰等六位科技業高層，稱讚這六人是美國「國寶」。

獲獎的另外四位是特斯拉兼太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克、谷歌共同創辦人布林、戴爾科技執行長戴爾及微軟執行長納德拉。六人之中，五人是移民，納德拉為印度裔、馬斯克來自南非、布林是俄羅斯人，黃、蘇兩人則生於台灣。

黃、蘇、馬、布四人獲頒國家科學獎章。該獎章一九五九年設立以來，主要頒給學者和研究人員、而非商界領袖。

川普將得獎的科技巨擘，與自己的叔叔約翰．川普相提並論。約翰．川普曾任美國麻省理工學院（ＭＩＴ）教授，也是電機工程師，並於一九八三年獲頒國家科學獎章。川普說，今天是科學界及科技領域意義非凡的一天，也是最重要的一天，各位將名留青史。

川普頒發國家技術與創新獎章予納德拉時說，近卅多年納德拉一直是微軟轉型的關鍵人物，他徹底改變微軟，並為全球的企業、學生與消費者提供空前強大的軟體。

川普稱讚馬斯克是史上最偉大科技創辦人之一，「在一個又一個領域，他的天才和決心，把科幻小說變成現實」。川普也稱讚黃仁勳了不起，他的決心為「超級智慧」（ＳＩ，即人工智慧ＡＩ）的爆發奠基，並讓美國在科技競賽保持領先；輝達晶片是前沿「超級智慧」的骨幹。川普稱讚蘇姿丰是產業先驅。

納德拉也感謝川普。他說，「能跟這麼多美國創新巨擘並肩而立，我深感榮幸。我期待能繼續攜手合作，推動科技發展和美國繁榮」。

川普八日也宣布，包括輝達、OpenAI和Anthropic的多家美企承諾，將提供廿四億美元的算力，支持聯邦單位展開國家級計畫「創世紀任務」，即運用ＡＩ改善聯邦科學發展，涵蓋能源、衛生與太空等十四個單位的計畫。輝達將捐贈最大筆的十億美元，超微五億美元、OpenAI兩億美元，Anthropic及谷歌各一點五億美元。