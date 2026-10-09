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大學拚AI發展…用電將成最大考驗 台科大校長揭困境

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聯準會理事庫克涉房貸不實陳述 川普成立調查委員會

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

白宮今天發表聲明指出，美國總統川普已成立委員會，調查聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）涉嫌在房貸相關事宜「作出不實陳述」一事。

法新社報導，白宮公布一份日期標示為兩天前的聲明，內容寫道：「委員會將於2026年11月5日舉行現場聽證會，審視針對庫克理事的相關證據與指控。」

川普先前曾試圖解除庫克的職務，但數月前遭美國最高法院擋下。美國最高法院當時表示，川普未事先通知庫克，也未給予她機會回應所面臨的指控。

房貸 川普 聯準會

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