聯準會理事庫克涉房貸不實陳述 川普成立調查委員會

韓國一名直播主Taemin1998早前在美國用餐時，碰上讓不少外國遊客頭痛的「高額小費文化」。他來到櫃台為一份17.32美元（約台幣553元）的餐點埋單時，居然要面對平板突然跳出的18%、20%、25%小費選項。他思前想後都無法接受突如其來的「小費脅迫」，最後急中生智問店員背後的物件是什麼，然後趁著店員回頭的一瞬間，迅速按下「沒有小費」（no tip）的選項。這段片在社交平台上瘋傳。

2026-10-09 16:27