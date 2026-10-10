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川普大買Meta、微軟股票 同步持有SpaceX債券
美國總統川普8月持續他任內頻繁的交易，申報文件顯示，他買進Meta、麥當勞和微軟各至少100萬美元的股票，輝達的股票最多敲進了160萬美元，卻也賣掉最多100萬美元。不只股市，連債券他也買了至少100萬美元的SpaceX債券。
美國政府倫理局8日公布川普最新申報資料，列出他8月完成的517筆交易。這份長達18頁的申報文件顯示，川普8月最大一筆交易是買進Meta股票，金額介於500萬至2,500萬美元。官員申報交易時，只須列出大致範圍，不必揭露確切數字。
川普也買進和賣出輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的股票，兩家業者都是AI競賽中的要角。川普政府積極支持AI產業，AI也成為期中選舉的重要議題，候選人針對資料中心和安全政策交鋒。
文件顯示，8月21日時，川普賣掉100萬至500萬美元的AMD和Church & Dwight股票，輝達、波音、戴爾等公司的股票則各賣了50萬至100萬美元。
川普另買進康卡斯特（Comcast）、Netflix、亞培、康菲石油和雪佛龍等企業的股票，每家金額都至少100萬美元。
申報資料也列出地方政府債券的買賣，以及8月18日買進的一批SpaceX債券，這批債券到2031年7月才到期。川普另買進至少5.1萬美元的特斯拉股票。
川普本人或代他管理投資的經理人，每季買賣股票和債券數千次，總額達數千萬美元。
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