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美國6歲童教室開槍擊傷老師 被捕後挑釁警：不怕坐牢

香港01／ 撰文／韓學敏
美國校園示意圖，人物非本文當事人。 圖／Ingimage
美國校園示意圖，人物非本文當事人。 圖／Ingimage

美國維吉尼亞州一名六歲男童2023年1月6日在教室開槍擊傷老師，警方當日拘捕他的隨身攝影片段近日曝光，男童滿口粗言、揚言不怕坐牢；涉事副校長被控疏忽，案件其後撤銷。

據《紐約郵報》（New York Post）周三（10月7日）報導，片段所見，當時六歲的男童（法庭文件僅稱J.T.）在紐波特紐斯市（Newport News）里奇內克小學（Richneck Elementary School）槍傷老師茲沃納（Abby Zwerner）後，向到場警員連番粗言挑釁，揚言「不在乎是否入獄」，又向按住他的閱讀輔導員科瓦克（Amy Kovac）豎中指並粗言辱罵、揮拳打歪其眼鏡。

報導指，男童當日從母親手袋偷取9毫米手槍放入書包，在閱讀課上於10呎外向茲沃納開槍，子彈貫穿茲沃納左手及胸口。茲沃納及科瓦克案發當天曾兩度向副校長帕克（Ebony Parker）示警，指有學生稱見到書包有槍、男童課間一直雙手插在衣內，惟帕克既無搜查亦無介入。

帕克被控八項疏忽照顧兒童罪，今年5月受審期間控方尚未完成舉證，全數控罪已獲撤銷；茲沃納2025年11月在民事訴訟勝訴，獲判1,000萬美元（約台幣3.18億元）賠償，彈頭碎片至今仍留體內。

男童母親泰勒（Deja Taylor）因疏忽照顧及購槍填報不實資料被判囚，今年2月獲釋；男童案發時6歲（生於2016下半年至2017年初），現年約9至10歲，由曾祖父照顧。時任校長福斯特（Briana Foster）作供稱，案發前無人向她報告任何憂慮；茲沃納事後已辭去教職。

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文章授權轉載自《香港01》

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