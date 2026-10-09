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ICE執法人員紐約開槍傷人 市長將要求川普出面交代

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

美國移民執法人員今天在紐約市執行逮捕行動時，開槍擊傷1名在車內的男子，當時車上還有1名5歲孩童。市長曼達尼批評此事令人難以接受，將要求總統川普停止ICE在紐約市所有的執法行動。

路透社報導，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在聲明中表示，「初步消息顯示，執法人員包圍了車內的男子及1名5歲孩童，隨後連開數槍」，據信這名孩童身體未受到傷害。

曼達尼說：「這是一起令人難以接受且極為嚴重的事件。」他打算與美國總統川普通話，「要求他終止ICE在我們城市進行的所有執法行動。我不會坐視ICE執法人員恐嚇我們的社區」。

負責監督ICE運作的國土安全部（DHS）聲明指出，ICE執法人員當時正在紐約市布朗克斯區（Bronx）執行「鎖定目標的執法行動」，準備逮捕1名來自多明尼加共和國、曾有犯罪定罪紀錄的男子。

國土安全部表示，槍擊事件發生於美東時間下午4時許，「事件發生時，1名ICE執法人員開槍，導致這名非法入境且有犯罪紀錄的人士受傷」，ICE人員隨即提供緊急救助，「這名男子還活著，目前正在醫院救治」。

在槍擊地點附近餐廳工作的阿爾馬雷茲（PedroAlmarez）說，他聽見槍聲後到餐廳外查看，看見現場有數名穿著ICE制服的執法人員。

他告訴路透社，「現場有很多ICE執法人員，大約有3、4輛車」，紐約市警察局警員約在10分鐘後抵達，直到救護車到場後，中槍男子才被移出車外。

自川普重返白宮以來，聯邦移民執法人員已至少對21人開槍，其中7人死亡，並在美國各地引起抗議。

批評人士認為，川普推動遣返移民政策，導致暴力衝突日益增加，並指控川普政府試圖逃避對涉事執法人員的問責。

川普 紐約 執法

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