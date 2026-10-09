美軍二戰後首度槍決！五角大廈擬直播胡德堡槍擊案兇手伏法

美國國防部長赫塞斯建議，將2009年德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）交由行刑隊槍決，並獲總統川普批准。五角大廈8日表示，計畫直播槍決過程。

華爾街日報報導，哈桑預定於美國中部時間12月3日下午1時在胡德堡伏法，與犯案當時同樣是周四，時間與地點也大致相同。赫塞斯接受保守派新聞媒體專訪時表示，他希望讓「民眾能夠觀看」槍決，因為「人們需要了解，這類行為會帶來嚴重後果」。

美軍自1945年以來未曾槍決軍人，這也將是美軍65年多來首次執行死刑。赫塞斯認為，槍決哈桑「沒什麼好猶豫的」。他向「Real America’s Voice」表示：「自第二次世界大戰以來，我們就沒這樣做過。嗯，我還蠻喜歡我們在二戰時的心態，那就是『獲勝』。」

赫塞斯補充說：「這是一起由身穿軍服者在軍隊內部發動的激進伊斯蘭主義攻擊，因此，他理所當然應由士兵組成的行刑隊槍決。」

根據現行陸軍規定，受害者家屬及媒體等特定人士可以出席處決，但不對一般大眾開放。國防部一名官員回應媒體詢問時證實「將會直播」，但未透露細節。

另一名五角大廈官員表示，決定採取槍決方式，與可能難以取得致死藥物戊巴比妥（pentobarbital）無關。田納西州9月曾使用這種藥物，對殺人罪定讞犯克莉絲塔．派克（Christa Pike）執行注射死刑，但處決失敗。由於製藥公司已不再提供處決用藥，美國各州轉而從監管寬鬆、甚至不受監管的來源取得致死藥物混合劑。專家指出，這使注射死刑的可靠性降低。