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微軟遭暫停綠卡認證計畫！范斯控用外國契約奴工 哈佛等9校被查

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國副總統范斯（左）8日在華府白宮園區的艾森豪行政辦公大樓，出席打擊詐欺工作小組記者會。美聯社
美國副總統范斯（左）8日在華府白宮園區的艾森豪行政辦公大樓，出席打擊詐欺工作小組記者會。美聯社

美國副總統范斯8日在記者會上宣布，將暫停微軟使用一項協助外國勞工申請綠卡的永久勞工認證計畫，並與川普政府其他官員指控美國企業及大學涉及簽證詐欺。

紐約時報與美聯社報導，范斯將矛頭指向備受爭議的H-1B簽證計畫，指控微軟等企業藉此濫用勞工部的永久勞工認證計畫（PERM），並稱暫停措施將「持續到有必要結束為止」。其他遭暫停使用PERM計畫的企業，還包括Adobe及Cognizant、Infosys、Tata、Wipro、HCL和Capgemini等科技顧問公司。

H-1B簽證允許企業聘用外國技術勞工，填補難以找到合適人選的職缺；PERM則是協助符合條件的外國勞工申請綠卡的程序，取得綠卡後便可能長期留在美國。川普政府一直試圖改革H-1B簽證計畫，包括提高簽證費用，並聲稱這項制度讓企業得以排擠美國勞工，轉而聘用外國人。

范斯指出，PERM要求企業先在美國刊登招聘廣告，再向勞工部提出申請，證明缺乏符合資格的美國勞工，以便為外國勞工申請綠卡。

范斯說：「他們會在小鎮報紙上刊登廣告，然後宣稱『我們已經為公司的一個職缺刊登招聘廣告，但沒有人回應。』接著就利用無人應徵的情況，以實際上等同外國契約奴工的人取代美國勞工。」他強調：「不幸的是，美國沒有任何一家公司比微軟更頻繁地使用這套制度。」

這是川普政府最新一次藉由所謂的詐欺問題，主張美國人失去工作機會、薪資收入及改善經濟處境的機會，是因為移民制度遭到濫用，而非川普的政策。然而，川普政府並非每次提出詐欺指控時，都能提供相應證據，這次遭鎖定的數個對象也對相關指控提出異議。

范斯另外指稱，大學院校以較低薪資聘用外國研究生擔任研究助理，並暗示相關簽證遭過度使用，消耗聯邦政府資金。他也將矛頭指向J-1簽證，這類臨時簽證允許國際訪客赴美參加工作及學習交流計畫。

范斯並點名哈佛大學、耶魯大學、史丹佛大學、亞利桑那州立大學、布朗大學、麻省理工學院、匹茲堡大學、戴維斯加州大學及加州理工學院等9所大學，稱這些學校使用J-1簽證的比例高於其他同類大學，有必要進一步調查是否涉及簽證詐欺。勞工部督察長德斯波西托（Anthony D’Esposito）宣布，正對這9所大學展開調查，釐清是否濫用J-1簽證。

綠卡 微軟 范斯

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