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紐約疑發生ICE槍擊事件 移民團體要求調查並公開影像

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

紐約市警方表示，一名男子今天在與聯邦執法人員接觸時中槍。根據媒體報導，美國移民暨海關執法局（ICE）牽涉其中，至於事件經過及開槍原因仍有待進一步釐清。

法新社報導，紐約市警察局（NYPD）表示：「今天下午4時許，布朗克斯區（Bronx）大理石山（Marble Hill）社區發生一起涉及聯邦執法人員的槍擊事件。」

警方說：「紐約市警察局並未參與這起事件，槍擊發生時，警方不在現場。」

多家新聞媒體報導，當槍擊發生時，負責執行美國總統川普移民政策的移民暨海關執法局（ICE）正在當地執行勤務。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）今天在社群平台X發文表示，她期待「聯邦當局就這起事件的相關情況，提出完整且透明的說明」。

負責監督ICE運作的美國國土安全部（DHS），尚未立即回應媒體的置評請求。

紐約移民聯盟（New York Immigration Coalition）主席阿瓦德（Murad Awawdeh）指出：「這起事件再次提醒我們，ICE在我們的社區不受制約、肆無忌憚地施加暴力。」

他說：「我們要求立即調查這起槍擊事件，公開隨身攝影機拍攝的畫面，並追究任何過度使用武力的ICE執法人員的責任。」

今年以來，ICE已涉及數起受高度關注的槍擊事件，包括在明尼阿波利斯（Minneapolis）造成兩名美國公民死亡事件，並引發民眾憤怒抗議。

紐約是民主黨的重要票倉，也是美國多個禁止地方警察協助聯邦移民執法的城市之一。

移民 紐約 槍擊

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