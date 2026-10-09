快訊

國慶連假國6傳悲劇…霧峰匝道撞護欄 男駕駛噴飛車外爆頭亡

消防員涉虐黑狗引眾怒！彰縣消防局：記過兩次並移送動防所處置

舊城新事 桃園地圖上的兩段戀情與青春味蕾

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍將槍決胡德堡案兇手 行刑隊執法網路直播

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國五角大廈官員今天表示，12月3日將以行刑隊處決哈山（NidalHasan），過程會在網路直播。哈山2009年在胡德堡（Fort Hood）槍擊案造成13人死亡，遭處死刑。

法新社報導，美國陸軍精神科醫師哈山，2009年在德州胡德堡槍殺13人。他的處決將是美軍1961年以來的首次，也是第二次世界大戰後，美軍首次以行刑隊方式執行。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）是槍決哈山的幕後推手。他今天稍早在官方帳號發布的影片中說，哈山「將面對由士兵組成的行刑隊，這是應該的，我們會確保民眾能夠觀看，這是公開的」。

赫格塞斯表示，選擇周四下午1點於胡德堡執行死刑，也就是與2009年槍擊案大致相同的時間、日期和地點，此一決定「理所當然」。

赫格塞斯在林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦告訴右翼網紅波薩貝克（Jack Posobiec）：「人們需要明白…這類事情會有嚴重後果。」

當被問及哈山是否提出任何遺願時，赫格塞斯說：「我不在乎。12月3日我們見。」

美軍上一次執行死刑是在1961年，班奈特（JohnBennett）因強姦與謀殺未遂罪遭絞死。

根據國際特赦組織（Amnesty International），公開處決在2025年至少有17起，其中6起在阿富汗，11起在伊朗。

死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）表示，美軍自1916年以來已處決135名軍人。

哈山是在美國出生的巴勒斯坦裔穆斯林，他2009年11月5日在胡德堡基地內的醫療設施開槍。死者中有12人是軍人，傷者中有30人是軍人。哈山在案發當下，被一名趕到現場的民警開槍擊中，身體部分癱瘓。

2013年8月，軍事陪審團判處哈山死刑，認定他犯有45項預謀殺人和預謀殺人未遂罪。

哈山在審判中選擇自行辯護，但既未傳喚任何證人，也沒有提供證詞，且完全沒有試圖否認指控。法院指派的辯護律師，當時便擔憂他一心求死。

網路直播 執法 美軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普批准槍決胡德堡槍擊案兇手 12月將在原犯案基地伏法

今晨國際頭條一次看／伊朗攻勢擾油市 美軍將首度直播死刑槍決

美國女囚死刑執行失敗…一度腦死險遭拔管 法院急令保全證據

康健生技4死命案李鴻淵判3死刑 最高法院23日開庭「生死辯」家屬將出席

相關新聞

美軍二戰後首度槍決！五角大廈擬直播胡德堡槍擊案兇手伏法

美國國防部長赫塞斯建議，將2009年德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）交由行刑隊槍決，並獲總統川普批准。五角大廈8日表示，計畫直播槍決過程。

微軟遭暫停綠卡認證計畫！范斯控用外國契約奴工 哈佛等9校被查

美國副總統范斯8日在記者會上宣布，將暫停微軟使用一項協助外國勞工申請綠卡的永久勞工認證計畫，並與川普政府其他官員指控美國企業及大學涉及簽證詐欺。

科技巨頭齊聚川普高峰會！馬斯克、黃仁勳、蘇姿丰獲國家科學獎章

美國總統川普8日與多名重量級科技領袖出席白宮譽為美國科學「黃金時代」開端的高峰會，並頒獎表揚特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳及超微執行長蘇姿丰等人。

張婉瑩監視賴清德兒子有幫手？美媒揭華裔企業家身分 已飛往中國

美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，7日遭聯邦法院裁定繼續羈押。聯邦調查局（FBI）指出，張女可能有幫手。CBS新聞報導，在加州經營建築事業、出生於中國大陸的企業家苗發太（Fatai Miao，音），據信就是2025年9月陪同張女前往西雅圖拍攝賴廷與一家的男子。

川普：「人工智慧」應改稱「超級智慧」 不從者都是敵人

美國總統川普曾表態希望以「超級智慧」取代「人工智慧」一詞，他今天表示，任何不聽從他意願的人都將被視為「敵人」，但並未說明...

川普最新貼文：期中選舉前不會攻打伊朗

美國總統川普9日在Truth Social貼文，表示美國在11月3日的期中選舉前，不會攻擊伊朗，並表示與伊朗當局進行了「具有建設性的討論」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。