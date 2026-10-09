美軍將槍決胡德堡案兇手 行刑隊執法網路直播

美國五角大廈官員今天表示，12月3日將以行刑隊處決哈山（NidalHasan），過程會在網路直播。哈山2009年在胡德堡（Fort Hood）槍擊案造成13人死亡，遭處死刑。

法新社報導，美國陸軍精神科醫師哈山，2009年在德州胡德堡槍殺13人。他的處決將是美軍1961年以來的首次，也是第二次世界大戰後，美軍首次以行刑隊方式執行。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）是槍決哈山的幕後推手。他今天稍早在官方帳號發布的影片中說，哈山「將面對由士兵組成的行刑隊，這是應該的，我們會確保民眾能夠觀看，這是公開的」。

赫格塞斯表示，選擇周四下午1點於胡德堡執行死刑，也就是與2009年槍擊案大致相同的時間、日期和地點，此一決定「理所當然」。

赫格塞斯在林肯號（USS Abraham Lincoln）航空母艦告訴右翼網紅波薩貝克（Jack Posobiec）：「人們需要明白…這類事情會有嚴重後果。」

當被問及哈山是否提出任何遺願時，赫格塞斯說：「我不在乎。12月3日我們見。」

美軍上一次執行死刑是在1961年，班奈特（JohnBennett）因強姦與謀殺未遂罪遭絞死。

根據國際特赦組織（Amnesty International），公開處決在2025年至少有17起，其中6起在阿富汗，11起在伊朗。

死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）表示，美軍自1916年以來已處決135名軍人。

哈山是在美國出生的巴勒斯坦裔穆斯林，他2009年11月5日在胡德堡基地內的醫療設施開槍。死者中有12人是軍人，傷者中有30人是軍人。哈山在案發當下，被一名趕到現場的民警開槍擊中，身體部分癱瘓。

2013年8月，軍事陪審團判處哈山死刑，認定他犯有45項預謀殺人和預謀殺人未遂罪。

哈山在審判中選擇自行辯護，但既未傳喚任何證人，也沒有提供證詞，且完全沒有試圖否認指控。法院指派的辯護律師，當時便擔憂他一心求死。