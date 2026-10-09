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駐亞特蘭大辦事處慶雙十 盼深化台美AI、航太及醫療合作

中央社／ 華盛頓8日專電

亞特蘭大辦事處昨天舉行雙十國慶酒會，政商界、學術界人士及僑胞近300人齊聚一堂歡慶。辦事處處長林主恩表示，將持續與當地州政府、商會、學校及企業合作，深化AI、醫療、航太、災害韌性等領域合作。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿，辦事處昨晚在喬治亞水族館（Georgia Aquarium）舉行115年國慶酒會，連續第4年在這座擁有台灣鯨鯊的知名場館舉辦國慶活動。

辦事處指出，酒會共有美國聯邦、州及地方政府官員與民選代表、多國駐亞特蘭大總領事、商界、學術界人士及僑胞近300人齊聚一堂，為中華民國慶生。現場演唱中華民國及美國國歌，象徵台美友誼緊密連結。

林主恩致詞表示，過去一年台美夥伴關係持續深化，台灣經濟受到半導體、人工智慧（AI）等高科技產業需求帶動而持續成長，美國也已成為台灣最重要的貿易夥伴之一。

他指出，台灣與阿拉巴馬、喬治亞、肯塔基、田納西、北卡羅來納及南卡羅來納等6州的合作日益務實，合作領域涵蓋高科技人才培育、獎學金、中文教育、文化交流、研究合作及產業投資等。

他說，辦事處將持續與州政府、郡市政府、商會、大學、學校及地方企業合作，進一步推動企業交流及商業參訪，並深化AI、醫療、航太、災害韌性等領域合作。

林主恩強調，台美合作最重要的目標是讓合作成果真正落實到人民生活，這包括讓阿拉巴馬學生透過赴台留學探索新的職涯機會、讓喬治亞企業找到新的市場與客戶、讓北卡羅來納研究人員建立新的合作夥伴，也讓田納西及肯塔基企業強化供應鏈，並為南卡羅來納帶來更多投資及就業機會。

辦事處表示，出席酒會人士包括聯邦眾議員強森（Hank Johnson）、南卡羅來納州務卿韓蒙德（MarkHammond）、肯塔基州務卿亞當斯（Michael Adams）等人。阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾（TommyTuberville）、田納西州聯邦參議員布萊克本（MarshaBlackburn）、田納西州州長李比爾（Bill Lee）等人透過影片表達祝賀。

辦事處指出，酒會除了準備各式美食佳餚、珍珠奶茶，中華航空、長榮航空、宏遠紡織及融程電也設置攤位，透過航空、紡織、電子等產業元素及台灣特色產品，介紹台灣企業與產業實力。

亞特蘭大 航太 台美

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