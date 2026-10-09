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史丹佛研討會台灣專場 駐舊金山處長伍志翔：台灣非風險而是機會

中央社／ 舊金山8日專電

史丹佛DEFCON主辦的「2026科技與國家安全研討會」特別舉辦「捍衛台灣民主：主權、新興科技及台美夥伴關係」專場座談。駐舊金山辦事處長伍志翔回應主持人提問表示，台灣不應被視作區域風險，而是機會。

這場討論由Stanford DEFCON年會主席Gordon Kim主持，與駐舊金山辦事處長伍志翔、前參謀總長李喜明，及科技、民主與社會研究中心（DSET）執行長張智程對談。

伍志翔回應主持人提問「台灣最常被誤解的地方」時指出，台灣在先進製造業、半導體及人工智慧（AI）基礎建設等領域都有世界級的工程師人才。此外，台灣也並非只是「製造晶片的地方」，期盼國際社會將台灣視為建立科技未來世代的重要夥伴。

伍志翔表示，台灣常被以風險角度看待，其實台灣並非區域風險，而是「機會」。

「2026科技與國家安全研討會」今年也邀請前總統蔡英文發表開幕演講。蔡英文演說中也強調，台灣擁有半導體、無人機等強大自主產業鏈，是全球安全與供應鏈不可或缺的重要夥伴，期許民主夥伴結合各自優勢，與台灣一同打造更具韌性的供應鏈。

伍志翔在座談中表示，台灣所捍衛的、所貢獻的及所在的位置（What we stand for, what we contribute, andwhere we are）呈現出台灣對國際社會的重要性。

伍志翔進一步闡述，台灣從威權走向民主，此一共同價值、值得捍衛；台灣的AI及半導體產業蓬勃發展，對全球供應鏈具有重要貢獻；另外，台灣位居第一島鏈的關鍵位置，對全球經濟及安全具重要意義。這場以台灣為主的座談歷時約40分鐘。

伍志翔強調，台灣之所以重要並非因為其面臨到的威脅，而是台灣所成就的，包括民主、創新經濟及自由社會。美國人關心台灣並非因為台灣處於危險中，而是台灣是值得信賴的夥伴。他也歡迎大家到訪台灣，體驗台灣民主、經濟成就及文化美食。

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