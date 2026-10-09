張婉瑩監視賴清德兒子有幫手？美媒揭華裔企業家身分 已飛往中國

美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，7日遭聯邦法院裁定繼續羈押。聯邦調查局（FBI）指出，張女可能有幫手。CBS新聞報導，在加州經營建築事業、出生於中國大陸的企業家苗發太（Fatai Miao，音），據信就是2025年9月陪同張女前往西雅圖拍攝賴廷與一家的男子。

檢察官7日在法庭上表示，一名被稱為「1號人士」（Individual 1）的男子，兩周前搭乘「單程」航班前往中國大陸。CBS新聞透過聯邦文件、執法部門消息人士，以及對苗發太家人和鄰居的訪談，確認此人就是苗發太，但司法部尚未指控他有任何不法行為。

檢方指出，張婉瑩前一個月曾在中國大陸與官員會面，規劃監視賴廷與一家的任務，並依照中方指示行動。根據提交聯邦法院的文件，苗發太涉嫌於2025年9月1日陪同張女前往西雅圖，兩人租用一輛休旅車。張女拍攝賴廷與及妻兒返回郊區住家時，苗發太坐在車內。

CBS新聞獲悉，苗發太是FBI調查張婉瑩案時關注的人士。張女4日試圖登上飛往上海的班機時遭逮捕。不久後，約10名FBI探員持搜索令，使用破門槌闖入苗發太位於加州爾灣市（Irvine）的住家，當時屋內空無一人。

CBS新聞6日晚間聯繫上住在美國的苗發太兒子苗家祺（Jiaqi Miao，音）。苗家祺表示，父親過去兩周一直待在中國大陸，照顧最近前往當地接受背部治療的妻子。

苗家祺表示，父親與張婉瑩相識超過10年，當年張女曾帶父親看過一間他考慮購買的公寓，兩人因此結識。張女約10年前還曾暫住苗發太位於加州阿卡迪亞市的房產。一名與苗發太交情不錯、不願透露全名的鄰居也說，最近曾參加一場晚宴，苗發太與張婉瑩都在座。

苗家祺表示，父親不會說英語，雖然FBI刑事訴狀對「1號人士」的描述「聽起來像他」，但他不相信父親是未登記的中國政府代理人。他說：「說實話，我不認為他夠聰明，能做那些事。他總是跟著別人。例如，他根本不懂足球，卻因為朋友說世界盃是大賽事，就跑去看世界盃。」

正在美國讀書的苗家祺說，父親當初移居美國，是因為父母認為子女能在這裡接受更好的教育。他說：「我父親是家裡唯一選擇取得美國公民身分的人，所以我認為他沒有理由想為中國政府工作。」

苗家祺認為，父親可能只是聽說張婉瑩想去別的城市看看，才單純陪她前往西雅圖。FBI搜索住家後，他曾與人在中國大陸的父親通話。苗發太告訴兒子，自己從朋友口中得知張婉瑩被捕，並向他保證「一切都很好」。苗家祺表示，父親目前正準備聘請律師。