川普頒美最高科學榮譽 讚馬斯克將「科幻小說變成現實」

美國總統川普今天頒發美國國家科學獎章給南非出生的科技大亨馬斯克及台裔的黃仁勳、蘇姿丰等科技業領袖。川普稱讚馬斯克的「天才與決心將科幻小說變成現實」，他也形容黃仁勳是「了不起的人」，為超級智慧（SI）的爆發奠定基礎。

川普（Donald Trump）今天在華府舉行的「科學：嶄新的黃金時代」（Science: A New Golden Age）高峰會上，頒發美國國家科學獎章、國家技術與創新獎章給6位科技業領袖。

白宮發布新聞稿表示，這些獎章是美國表彰科學與技術領域傑出成就與領導地位的最高榮譽，獲獎者們在超級智慧（super intelligence）新時代開創科學與工程領域的突破，從通用平行運算與半導體設計的基礎進展，到在美國、全球甚至太空中建立超大規模基礎設施的工程及商業領導地位。

川普日前宣布，將人工智慧（AI）改稱「超級智慧」，以反映其驚人力量。

他今天在活動上大讚馬斯克（Elon Musk）是有史以來最偉大的科技創辦人之一，「在一個又一個領域中，他的天才與決心將科幻小說變成現實」。

馬斯克為美國電動車廠特斯拉與美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長。今天稍早，載有4名太空人的SpaceX「飛龍號」（Dragon）太空船順利返回地球，在加州附近海域濺落。

川普談及超微（AMD）執行長蘇姿丰時，讚揚她是「產業先驅」，徹底改變了電腦效能，她在IBM擔任科學家期間，在透過將鋁線改為銅線以提升晶片效能方面，扮演關鍵角色，後來加入超微後，短短兩年內就成為執行長，「這是非常迅速的晉升」。

川普接著介紹AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳時表示，黃仁勳是「了不起的人」，他的「決心為超級智慧的爆發奠定基礎，並讓美國在競賽中保持領先」。

川普還說，輝達的晶片驅動全球大多數規模最大的半導體電腦和超級電腦，「它們是前沿超級智慧的骨幹」。黃仁勳領先其他人和其他公司好幾年。

其他受獎人包括谷歌（Google）共同創辦人布林（Sergey Brin）獲頒國家科學獎章；戴爾科技（DellTechnologies）執行長戴爾（Michael Dell）與微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）獲頒國家技術與創新獎章。