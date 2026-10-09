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川普：「人工智慧」應改稱「超級智慧」 不從者都是敵人
美國總統川普曾表態希望以「超級智慧」取代「人工智慧」一詞，他今天表示，任何不聽從他意願的人都將被視為「敵人」，但並未說明可能面臨的後果。
法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「白宮認定，凡是使用『人工智慧』（Artificial Intelligence）這個詞，而非廣受認可且更精確的新詞『超級智慧』（Super Intelligence）的人，都是『敵人』！」
川普上個月在聯合國大會（UN General Assembly）發表演說時提及這項更名提議，表示他的新用語「聽起來好多了」。
上月底，川普簽署行政命令，要求美國政府各部門統一使用「超級智慧」這個詞。
這項規定並未擴及民間企業，但部分業者已經開始採用，包括祖克柏（Mark Zuckerberg）旗下的Meta。
川普的盟友馬斯克（Elon Musk）在他的社群平台X上發文時，也使用「超級智慧」一詞。
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