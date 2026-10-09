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涉濫用、詐欺 美暫停微軟等科技巨頭參與外籍勞工綠卡計畫

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國政府官員今天宣布，將暫停微軟、Adobe和其他幾家大型資訊科技公司參與一項允許外國技術人才取得永久居留權的計畫，理由是這些企業涉嫌濫用工作簽證制度與詐欺行為。

路透社報導，美國副總統范斯（JD Vance）說：「我們要向微軟（Microsoft）傳達的訊息是：你們是一家很棒的美國企業，但你們必須雇用優秀的美國勞工。」

美國勞工部長桑德林（Keith Sonderling）補充說，全球一些最大IT企業也將暫停參與這項計畫，包括高知特（Cognizant）、印福思（Infosys）、塔塔（Tata）、威普洛（Wipro）、HCL及凱捷（Capgemini）。

桑德林說：「我們不會接受涉及這些公司的新永久勞工認證申請，也不會處理目前尚待審核的相關申請。」

微軟並未立即回應置評要求。

根據「永久勞工認證」（PERM）程序，雇主必須向勞工部申請認證，證明特定職位沒有符合資格、願意任職或可供雇用的美國勞工。這是美國大多數基於就業的綠卡申請前必須完成的步驟。

范斯另外表示，包括哈佛大學（Harvard）、耶魯大學（Yale）和史丹佛大學（Stanford）等9所大學也將接受調查，原因是這些學校涉嫌引進國際學生，壓低美國勞工薪資。美國勞工部督察長德斯波西托（Anthony D'Esposito）說，當局已經發出傳票。

德斯波西托說：「我們將調查外國影響力、不當財務關係或簽證濫用行為，是否危害聯邦政府資助的研究。」

他說：「倘若一所美國大學為了省下區區1美元而違法，同時將美國研究成果暴露於外國敵對勢力風險之中，那絕非追求學術卓越，而是對制度的背叛。」

微軟 綠卡 詐欺

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