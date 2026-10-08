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台工程師早年赴美受訓 俄亥俄州立大學放映「造山者」別具意義

中央社／ 華盛頓8日專電

美國俄亥俄州大學舉行紀錄片「造山者」放映會，影片中首批赴美受訓的工程師，當時前往位於俄亥俄州的美國無線電公司（RCA）學習後返台，打下今天晶片產業的基礎，台灣與俄州的連結格外有意義。

俄亥俄州立大學、駐芝加哥辦事處與俄州首府哥倫布（Columbus）台灣同鄉會，7日共同舉辦「造山者－世紀的賭注」放映會暨經貿科技座談會，活動為俄亥俄州總商會「未來論壇」的周邊活動。

駐芝加哥辦事處新聞稿指出，俄亥俄州立大學副校長沙辛（Kaya Sahin）、東亞中心主任懷特（ChrisWhite）、俄州眾議會科技及創新委員會主席克拉蓋特（Thaddeus Claggett）、州眾議員克利克（GaryClick）及多位俄亥俄州立大學教授與學者與會。

俄亥俄州副州長崔索爾（Jim Tressel）辦公室官員、俄州總商會及建大輪胎、雷虎等台廠代表出席，並擔任映後座談與談人，俄亥俄州立大學學生及僑界領袖參與。

駐芝加哥辦事處長類延峰表示，俄亥俄州是台灣半導體產業的重要起始點，時隔多年，現在台灣已是美國第4大貿易夥伴；美國晶片設計強，台灣製造能力頂尖，雙方是全球科技供應鏈絕佳夥伴，互補合作、互利共榮。

他強調，台灣與俄州關係近年持續深化，除了去年派遣農訪團訪問俄州外，今年也有「選擇美國」（SelectUSA）台灣無人機訪團造訪，探索非紅供應鏈契機，駐芝加哥辦事處將持續推動台灣與美國中西部，官方對官方、商會對商會及校對校等各層級交流合作。

沙辛期盼俄亥俄州立大學拓展與台灣學術交流，深化連結。克拉蓋特指出，希望從觀影體驗學習台灣半導體經驗，俄州將與台灣攜手合作，共促繁榮。

克利克強調，近年俄州與台灣關係緊密，相信雙方在半導體、教育等各面向都有合作潛力，期盼雙方未來關係更上層樓。

俄亥俄州立大學教授與台灣企業、俄州商會代表映後舉行座談，討論台灣半導體發展、旅台經驗及台企在俄州投資現況，出席者對影片中台灣半導體產業與俄州的關聯性印象深刻。

俄亥俄州 大學

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