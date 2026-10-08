腰間不明隆起露餡 男子塞10隻活鳥走私遭美國海關抓包

一名男子日前從古巴飛抵美國邁阿密，卻因腰部出現「不明隆起」遭海關人員攔下。負責人員進一步搜查後發現，男子竟把10隻活鳥藏在褲子裡，試圖走私入境。這些鳥被塞進6個用膠帶包裹、縫在褲子內的塑膠管中，讓海關人員當場傻眼。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，男子卡斯提洛（Alberto Hernandez Castillo）在10月4日抵達邁阿密國際機場，但他神情緊張，腰部和骨盆還有不尋常的「凸起」，所以被海關帶往另一處接受進一步檢查。

搜查後海關發現，男子將6個塑膠管縫進褲子裡，每個管子內都有活鳥，總計10隻，包括8隻黃臉離草雀（Yellow-faced Grassquit）及2隻藍彩鵐（Blue Grosbeak），兩種鳥類都是非法鳥類交易中常見的物種。

入境時，海關曾要求男子填寫申報文件，確認是否攜帶野生動物等物品，但他在所有相關問題上都勾選「否」。他表示自己前往古巴是為了探望家人。被查獲後，他曾聲稱這些鳥是供「個人使用」，之後便行使緘默權，不肯透露更多消息。

目前男子被控走私貨物，並已出庭接受審理。法院裁定他以5000美元（約新台幣15.9萬元）個人人身保釋金獲釋，預定10月26日再次出庭。