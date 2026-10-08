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睜開眼驚覺被強壓！女議員候選人遭打暈性侵 惡狼逞慾後疑嗆「民主黨婊子」

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睜開眼驚覺被強壓！女議員候選人遭打暈性侵 惡狼逞慾後疑嗆「民主黨婊子」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國亞利桑那州一名女性國會議員候選人，日前深夜外出修復競選看板時，竟遭陌生男子性侵。圖／AI生成
美國亞利桑那州一名女性國會議員候選人，日前深夜外出修復競選看板時，竟遭陌生男子性侵。圖／AI生成

美國亞利桑那州一名女性國會議員候選人，日前深夜外出修復競選看板時，竟遭陌生男子重擊頭部，當場失去意識。沒想到，當她再次睜開眼睛，驚覺自己正遭到性侵，另一名男子甚至也試圖上前施暴。事後她全身布滿瘀青，記憶更出現大片空白，起初因羞愧不願報警，直到想起自己曾承諾替女性發聲，才鼓起勇氣公開這段痛苦經歷。

根據美國當地媒體《Phoenix New Times》報導，亞利桑那州第8國會選區民主黨候選人格林-普拉森西亞（Bernadette Greene-Placentia），目前正挑戰尋求連任的共和黨籍眾議員哈馬德（Abe Hamadeh）。平時身兼卡車司機與企業主的她，卻在8月14日凌晨遭遇一場可怕的襲擊，徹底改變她的人生。

由於亞利桑那州白天炎熱、交通繁忙，普拉森西亞和競選團隊經常選在深夜張貼或修復看板，有時丈夫或志工也會陪同。事發當天凌晨2點多，她一如往常開車前往修復競選看板，沒想到才剛走進停車場，頭部就突然遭到重擊，當場失去意識。

不知道過了多久，普拉森西亞逐漸恢復意識，她努力睜開眼睛，卻發現一名陌生男子正壓在自己身上，下半身更傳來劇烈疼痛，男子還不斷出言羞辱，她隱約聽見對方咒罵「民主黨的婊子」，但因為意識模糊，無法確定對方究竟說了什麼。隨後，另一名男子也走了過來，試圖將她的雙腿分得更開，普拉森西亞奮力抬腳踢向對方，對方冷冷丟下一句「根本不值得」，接著與另一人離開現場。

兩名男子離去後，她無力趴在停車場地上，一旁銀色休旅車的後車廂仍敞開著，引擎沒有熄火，車內甚至還播放著音樂。普拉森西亞坦言，遭襲後的記憶幾乎一片空白，「我只記得一些非常零碎的片段。」儘管不願回想當晚的恐怖經歷，她仍努力拼湊更多細節，卻始終無法想起完整過程。

普拉森西亞懷疑自己在襲擊中受到腦震盪，但當時並未就醫。事後，她全身布滿瘀青，手臂、臀部上方等處都留下疑似遭人抓握的傷痕，甚至在性侵後持續陰道出血3天。然而，除了身體上的傷痛，內心的羞愧和恐懼更讓她難以承受。事發後，她幾乎與外界失去聯繫。丈夫多次打電話給她，發現妻子言行異常，不僅頻繁泡澡，還出現噁心想吐的情況，忍不住問：「有些事情不太對勁，妳是不是怪怪的？」但普拉森西亞始終沒有說出真相。

直到事發後的周日，普拉森西亞在志工接送下出席競選活動，當天她頭痛欲裂、情緒明顯不對勁，讓競選經理及公關主任察覺異常。團隊成員將她帶到一旁關心，她才終於吐露自己遭到性侵，但當時失去意識，許多細節已記不清楚。隔天，她才向丈夫坦承遭遇，丈夫回憶，得知消息時完全不知所措，心中只剩下憤怒，「身為丈夫，我只想找個人狠狠揍一頓。」

這起事件也讓普拉森西亞的情緒受到極大衝擊。她形容自己在事後變成一個「非常憤怒的人」，時而痛哭、時而暴怒，甚至氣到想找東西開槍發洩，競選團隊甚至曾特別選在靶場開會，「我知道這聽起來很瘋狂，但我當時真的非常生氣。」

起初，普拉森西亞不願報警。她坦言，除了感到羞愧，也害怕在調查過程中再次受到傷害，只想忘記這一切。然而，隨著競選活動持續進行，她開始反思自己對選民的承諾。她經常強調要替亞利桑那州居民挺身而出，但如果連自己都不願面對這段遭遇，又該如何替其他性侵受害者發聲？

「如果我沒有為遭受性侵的女性挺身而出，我就覺得自己沒辦法繼續說那些話。」她說，「我必須讓女性知道，談論這些事情並沒有關係。」普拉森西亞強調，既然自己不斷呼籲選民勇敢站出來、走出舒適圈，那麼她也必須願意面對自己的恐懼。

最終，普拉森西亞在事發2周多後，正式向馬里科帕郡警長辦公室報案，並接受媒體採訪，公開這段不堪回首的經歷。報案隔天，2名警佐前往她的住處了解案情。警長辦公室發言人戴夫．莫耶（Dave Moyer）表示，案件仍在調查中，不便透露進度，目前尚未有2名涉案男子身分及下落的公開消息。

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