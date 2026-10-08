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黃仁勳將獲頒美國工程師最高榮譽 輝達傳記作者揭他如何「設計」川普

川普擬將佛州球場變總統度假村 打造新大衛營

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天表示，他有意把自家位於佛羅里達州的豪華高爾夫球場，改造成未來總統的度假勝地，仿效歷史悠久的總統度假地大衛營（Camp David）。

法新社報導，80歲的川普指出，這項由美國安全官員提議的構想，是將位於西棕櫚灘（West PalmBeach）的川普國際高爾夫俱樂部（Trump InternationalGolf Club），打造成繼任總統的休憩之所。

川普在橢圓形辦公室告訴記者：「似乎每位總統都會打高爾夫，而特勤局和軍方曾向我提出這項構想…那裡離機場僅需約2分鐘，所以他們幾乎一落地就能抵達，而且可以在那裡度過週末，就像度假莊園，有點像大衛營那樣。」

他說：「他們問我是否願意這麼做，我說我願意。這不是為了我自己，而是為了所有未來的歷任總統。」

川普表示，這個地點在維安上具有優勢，「周圍沒有高樓俯瞰遮蔽，也沒有任何民宅坐落其中」。

槍手勞斯（Ryan Routh）2024年9月曾在那裡企圖暗殺當時還是總統候選人的川普，勞斯今年稍早被判處無期徒刑。

川普冬天常在這座球場度週末，這裡距離他在海邊的奢華住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）只有一小段車程，川普第一任總統任期時，就曾稱海湖俱樂部為「冬季白宮」。

川普並未說明，這項計畫是否會動用美國政府的公帑。

川普 球場

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